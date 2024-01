Küchengeflüster

Neueröffnungen, Schließungen und Trends: Die Frankfurter Gastroszene steht nie still. Die wichtigsten News auf einen Blick.

Das neue Jahr hat kaum richtig begonnen, da läuten in der Gastrobranche schon die Alarmglocken: Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie wird wieder auf das Vor-Corona-Niveau von 19 Prozent zurückgehoben. Branchenvertreterinnen und -vertreter fürchten die nächste Pleitewelle. Doch bereits vor dem Stichtag am 1. Januar 2024 mehrten sich in den vergangenen Wochen die Nachrichten über die Schließung bekannter Frankfurter Lokale.Nachdem im November die zum Jahresende anstehende Schließung der Traditionsgaststätte Stalburg im Nordend publik wurde, verkündete Torsten Dornberger wenig später, dass in seiner ebenfalls im Nordend beheimateten Apfelweinwirtschaft Zur Schönen Müllerin nach 40 Jahren die Küche kalt und das Licht ausbleiben wird. Neben der zunehmenden Unwirtschaftlichkeit müsse er den Betrieb altersbedingt aufgeben, erklärt Dornberger. Aus Mangel an Nachfolgerinnen oder Nachfolgern bleibt die Gaststätte ab Februar bis auf Weiteres geschlossen.Kaum ein Viertel so alt und doch nicht weniger legendär ist The Kinly Bar im Frankfurter Bahnhofsviertel. Vom Branchenmagazin Mixology zur Bar des Jahres 2020 gekürt, gehört die Speakeasy-Bar in der berüchtigten Elbestraße in Sachen Barkultur seit 10 Jahren zu den besten Adressen der Stadt. An Zulauf mangelt es deshalb nicht, was Inhaber René Soffner zuletzt betonte, um dennoch im selben Atemzug das Kapitel Kinly für beendet zu erklären.Zum Glück gibt es nicht nur schlechte Nachrichten aus der Szene. In Bornheim hat etwa auf der Höhenstraße DieBrille eröffnet . Auch wenn der Name anderes vermuten lässt: Inhaber Oliver Schmitt ist Koch und kein Optiker, und so gibt es in Schmitts erstem eigenen Laden auch Lunch und Feinkost statt Bügel und Gläser.Im Gegensatz zur vielbefahrenen Höhenstraße ist die Schweizer Straße in Sachsenhausen nicht nur für ihr reichhaltiges gastronomisches Angebot bekannt. Gerade in den vergangenen drei Jahren war immer wieder die Rede von leerstehenden Lokalen wie dem ehemaligen Schweizer. Nachdem im Jahr 2021 zunächst das chinesische Restaurant Bon78 den Räumlichkeiten neues Leben einhauchte, hat vor Kurzem ein neues Konzept die Location in der Hausnummer 78 übernommen. Im Nimm dir Zeit , einer Mischung aus Café und Restaurant, setzt das neue Betreiber-Team auf Frühstück, wechselnde und saisonale Mittagsgerichte sowie ein alkoholfreies Cocktail- und Weinangebot am Abend.Genau zwei U-Bahnstationen in Richtung City entfernt gibt es in der Innenstadt eine neue Filiale von L’Osteria . Die nunmehr vierte Frankfurter Filiale des ursprünglich aus Bayern stammenden, auf italienische Küche spezialisierten und für seine extra großen Pizzen bekannten Franchise erweitert seit Anfang Dezember das gastronomische Angebot des Foodtopia-Food-Courts im vierten Stockwerk von MyZeil.Kurz zuvor und gar nicht weit entfernt hat das im Nordend beheimatete italienische Restaurant Fontana di Trevi in der Alten Gasse eine kleine City-Dependance eröffnet. Im Gegensatz zum Stammhaus im Mittelweg liegt der Fokus im neuen Fontana City statt auf klassischer italienischer Küche mit Antipasti, Primi, Secondi und Co. auf beliebten italienischen Soulfood-Evergreens à la Pizza und Pasta.Italienisches Soulfood mit Twist serviert derweil Pino Fichera. Allerdings nicht wie gewohnt in einem seiner eigenen Lokale, wie dem Pinos in der Frankfurter Innenstad, das seit Anfang des Jahres nicht mehr in Betrieb ist, sondern im EAT.PRAY.OAK in Dreieich-Sprendlingen. Betrieben wird das im Sommer eröffnete Café-Bistro von Jalalle Chahboune, der in Frankfurt unter anderem für den CityBeach, die CityAlm, das White Rabbit, das tenotwelve und das kürzlich eröffnete Nahar verantwortlich zeichnet. Unter dem Label Pinos Flavor Pop-up serviert Fichera in Dreieich bis auf Weiteres an drei Abenden die Wochen (Do-Sa) jeweils ab 17 Uhr mediterranes Streetfood im amerikanisch inspirierten Italo-Style.Eine genussvolle Hommage an die Frankfurt Gastroszene ist das Gastronomiequartett 2024 : Neben dem Kartenspiel mit 32 Frankfurter Restaurants, Cafés und Bars gibt es auf jeder Karte einen Gutschein für den jeweiligen Betrieb. Der Erlös wird an das FEM Mädchenhaus und das Netzwerk Frühe Hilfen Frankfurt am Main gespendet. Ins Leben gerufen wurde das Projekt von den caritativen Service Clubs Round Table 8 und Round Table 90 Frankfurt, Clubs Ladies’ Circle 36 Frankfurt, Old Tablers 888 Frankfurt und Old Tablers 180 Kronberg.Last but not least gibt es noch ein waschechtes Jubiläum zu feiern: Das Hilton Frankfurt City Centre Frankfurt am Anlagenring kann auf ein Vierteljahrhundert Hotelgeschichte in der Frankfurter Innenstadt zurückblicken. Wir gratulieren!