Klimagourmet in Offenbach

Genuss und Klimaschutz – das ist kein Widerspruch, wie die Wanderausstellung „Klimagourmet – Wie geht klimafreundliche Ernährung?“ zeigt. Zugast ist die Ausstellung in der Wetter- und Klima-Werkstatt Offenbach, inklusive kulinarischer Events zum Thema.

Klimagourmet Pub-Quiz mit Zero-Waste-Bier, 13.05.23, 19 Uhr

Pflanzliche Brotaufstriche selber machen, 20.05.23, 14 Uhr

(Wild-)Kräuterküche, 24.05.23, 19 Uhr

Den Klimawandel stoppen und dabei noch lecker essen? Noch bis zum 3. Juni ist in der Wetter- und Klima-Werkstatt Offenbach die Wanderausstellung „Klimagourmet – Wie geht klimafreundliche Ernährung?“ zu Gast. In elf interaktiven Stationen befasst sich die von der UNESCO ausgezeichnete Ausstellung mit dem Zusammenhang von Klima und Ernährung: Wie beeinflusst unser Essen das Klima? Inwieweit spielen Tierhaltung, Verpackungen, Transport und der eigene Konsum eine Rolle? Wie hoch ist eigentlich der CO2-Fußabdruck eines Steaks? Und was können wir tun?Neben der eigentlichen Ausstellung und einem begleitenden Veranstaltungsprogramm zum Thema Klimawandel und Klimaschutz bietet die Wetter- und Klima-Werkstatt Offenbach zudem diverse kulinarische Veranstaltungen zum Thema an. Den Auftakt in den frisch renovierten Räumlichkeiten in der Frankfurter Str. 39 in der Offenbacher Innenstadt macht am kommenden Samstag das Pub-Quiz mit Knärzje-Gründer Daniel Anthes.Wer wird Millionär, nur ohne Millionen, dafür mit Bier. Wer Lust auf ein Quiz hat, kann sich über Geschichten rund um Nachhaltigkeit und Fakten über den Klimaschutz freuen. Das Getränk des Abends ist das mehrfach mit Nachhaltigkeitspreisen ausgezeichnete Zero-Waste-Bier von Knärzje. Moderiert wird der Abend von Knärzje-Gründer Daniel Anthes der mit seinem Bier ein klares Zeichen gegen die Lebensmittelverschwendung setzt. Die Teilnahme am Quiz ist kostenfrei, Bier wird zum Kauf angeboten.Vegane Brotaufstriche gibt es in den Supermärkten inzwischen en mass. Doch wie schmeckts am besten? Klar, selbst gemacht. Gemeinsam mit Britta-Zubrod-Nikisch, Gründerin des ersten Offenbacher Unverpackt-Ladens, werden insgesamt drei vegane Brotaufstriche aus regionalen und saisonalen Zutaten zubereitet. Außerdem wird es um die Rolle veganer Ernährung und verpackungsfreies Einkaufen im Kontext von Umwelt- und Klimaschutz gehen. Die Teilnahme ist kostenfrei.Kräuter gibt es im Supermarkt häufig eingefroren oder getrocknet, darunter Kräuter aus aller Welt. Zugleich bekommt die heimische Kräuterwelt durch den Klimawandel einen Zuwachs an Arten aus anderen Breitengraden. Workshop-Leiterin Janina Albrecht weiß alles über heimische und andere Kräuter. Sie ist Mit-Initiatorin des Schäfergartens, einem Mitmach- und Permakultur-Garten aus dem die frischen Wildkräuter und Pflanzensträuße stammen, sie gemeinsam zu leckere Gerichten und Getränken verarbeitet werden. Die Teilnahme ist kostenfrei.