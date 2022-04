Kindergeburtstag

Es soll schon etwas Besonderes sein für die kleinen Partygäste, aber auch machbar: In der neuen Ausgabe von FRANKFURT & RHEIN-MAIN MIT KINDERN verrät Küchenprofi und Kita-Koch Waldemar Müller die Rezepte für das perfekte Kindergeburtstags-Menü.

Eltern kennen das. Die Einladungen sind verteilt, der Plan für die Schnitzeljagd steht, und die Piñata ist bestellt. Nur die Frage der Party-Verpflegung sorgt für Kopfzerbrechen. Die Anforderungen sind denkbar ungünstig: Es soll etwas Besonderes sein, muss sich aber im Tohuwabohu einer freidrehenden Kindermeute stressfrei realisieren lassen und gleichzeitig die standardisierte kindliche Ablehnung von allem, was gut und gesund ist, berücksichtigen. Waldemar Müller weiß, wie man diesen gordischen Knoten löst. Müller hat nicht nur in den Küchen von Frankfurter Sterneadressen wie dem Tiger-Gourmetrestaurant und Erno’s Bistro am Herd gestanden. Seit 2019 kocht er für die kritischsten Gäste überhaupt: für Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren im Lutherkindergarten im Frankfurter Nordend.Für die neuste Ausgabe von FRANKFURT & RHEIN-MAIN MIT KINDERN hat Müller tief in seine kulinarische Trickkiste gegriffen und Rezepte ausgegraben, die beides können: die Kids begeistern und die Nerven der Eltern schonen. Viel Spaß beim Nachmachen!Die Rezepte gibt es als PDF zum Download auf www.journal-frankfurt.de/partyfood