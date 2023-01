Brunchen im Fünf-Sterne-Hotel

Gute Neuigkeiten für Brunch-Fans: Nach dem Erfolg der Erlebnis-Brunch-Reihe im Kempinski Hotel Frankfurt im vergangenen Jahr kündigt das Fünf-Sterne-Hotel in Grafenbruch an, die kulinarische Reihe auch in diesem Jahr mit insgesamt 15 Terminen fortzusetzen.

Warum morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler essen, wenn man auch brunchen kann? Oder besser: wieder brunchen kann. Schließlich war das Brunch-Angebot in Frankfurt und der Region im Fahrwasser der Pandemie zwischenzeitlich gänzlich eingebrochen. Aber diese Zeiten sind vorbei und so finden auch altbewährte Adressen zurück zur beliebten Mischung aus Frühstück und Lunch. Ein Klassiker ist der Sonntagsbrunch im Kempinski Hotel Frankfurt in Grafenbruch. Nach dem Wechsel der Hoteldirektion startete das Fünf-Sterne-Hotel im vergangenen Jahr mit einer neuen Erlebnis-Brunch-Reihe mit Live-Cooking-Stationen durch. Die Reihe soll in diesem Jahr fortgesetzt werden.



Auftakt der Reihe ist der Valentinsbrunch am 19. Februar. Bis zum krönenden Abschluss der Reihe mit zwei Weihnachtsbrunchterminen am 25. und 26. Dezember lädt das Kempinski jeden Sonntag zum Schlemmen mit neuen Live-Cooking-Stationen. „Der Gast soll den Brunch als Erlebnis empfinden und immer etwas Neues entdecken. Wir planen etwa eine Cocktail-Bar im Park, eine Austern-Bar in der Küche oder eine asiatische Koch-Station, an der der Koch vor den Augen des Gastes und auf Wunsch Wok-Gerichte zubereitet“, erklärt Hoteldirektor Kai Behrens. Tischreservierungen unter 06102/505595 oder per E-Mail an festtagsbuero.frankfurt@kempinski.com



Kempinski Hotel Frankfurt, Neu-Isenburg, Graf-zu-Ysenburg-und-Büdingen-Platz 1, 069/389880, So 12.30-15.30 Uhr



Brunch-Termine im Kempinski Hotel Frankfurt

Valentinsbrunch, 19. Februar, EUR 99 pro Person, Kinder 6 bis 11 Jahre EUR 49,50, Kinder 0 bis 5 Jahre kostenfrei.

Frühlingsbrunch, 19. März, EUR 99 pro Person; Kinder 6 bis 11 Jahre EUR 49,50, Kinder 0 bis 5 Jahre kostenfrei.

Osterbrunch, 9. und 10. April, Ostereiersuche für Kinder. EUR 139 pro Person, Kinder 6 bis 11 Jahre EUR 69,50, Kinder 0 bis 5 Jahre kostenfrei.

Muttertagsbrunch, 14. Mai, EUR 99 pro Person, Kinder 6 bis 11 Jahre EUR 49,50, Kinder 0 bis 5 Jahre kostenfrei.

Sommerbrunch, 25. Juni und 23. Juli, EUR 99 pro Person, Kinder 6 bis 11 Jahre EUR 49,50, Kinder 0 bis 5 Jahre kostenfrei.

BBQ-Brunch, 20. August, EUR 99 pro Person, Kinder 6 bis 11 Jahre EUR 49,50, Kinder 0 bis 5 Jahre kostenfrei.

Herbstbrunch, 24. September, EUR 99 pro Person, Kinder 6 bis 11 Jahre EUR 49,50, Kinder 0 bis 5 Jahre kostenfrei.

Halloweenbrunch, 29. Oktober, EUR 99 pro Person, Kinder 6 bis 11 Jahre EUR 49,50, Kinder 0 bis 5 Jahre kostenfrei.

Adventsbruch, 3./10./17. Dezember, EUR 139 pro Person, Kinder 6 bis 11 Jahre EUR 69,50, Kinder 0 bis 5 Jahre kostenfrei.

Weihnachtsbrunch, 25./26. Dezember, EUR 159 pro Person, Kinder 6 bis 11 Jahre EUR 79,50, Kinder 0 bis 5 Jahre kostenfrei.