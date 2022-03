Solidarität zeigen und die Ukraine unterstützen, dafür öffnet die IMA Clique am Samstag, 12. März, ihre Dachterrasse auf dem 25hours Hotel im Bahnhofsviertel. Die Einnahmen des Events mit Musik, Essen und Getränken werden an Europe Cares aus Frankfurt gespendet.

Auch wenn es Mitte März noch etwas frisch auf der Dachterrasse des 25hours Hotel Frankfurt The Trip ist, öffnet die IMA Clique ihr Rooftop am Samstag, 12. März, für einen besonderen Anlass: ein kulinarisch-musikalisches Spenden-Event. Ziel ist es, Geld für die Frankfurter Organisation Europe Cares zu sammeln, die Menschen in der Ukraine und Geflüchtete unterstützt. Wie die IMA Clique betont, soll das Event keine Party oder ein Kick-Off für die kommende Rooftop-Saison sein, sondern ein „Zusammenkommen“, um Solidarität zu zeigen.Von 12 bis 18 Uhr findet das Event in Kooperation mit der Bar Shuka und dem Stanley statt, welche die Gäste mit Essen und Getränken versorgen. Auflegen wird der Frankfurter Musiker Shantel, der Wurzeln in der Ukraine hat , und DJ Matthias Westerweller. Der Eintritt von 10 Euro kann beliebig aufgestockt werden und wird wie alle weiteren Einnahmen aus dem gastronomischen Angebot gespendet. Alle diejenigen, die am Samstag nicht vor Ort dabei sein können und trotzdem spenden wollen, können dies über einen Link auf der Instagram-Seite der IMA Clique oder direkt auf der Website von Europe Cares tun.Für das Event gilt 2G+.