Sekttag in Wiesbaden

„Celebrate Life“ ist das Motto des 26. Sekttages von Henkell Freixenet am 12. Mai. Dann heißt es wieder schlemmem, tanzen und natürlich prickelnden Sekt der Wiesbadener Traditionskellerei genießen.

Wie jedes Jahr lässt die Wiesbadener Sektkellerei Henkell Freixenet zum Sekttag die Korken knallen. Die 26. Ausgabe des traditionsreichen Open-Air-Festes findet in diesem Jahr am 13. Mai auf dem Gelände der Kellerei in Wiesbaden Biebrich statt. Neben Sekt, Cava und Co. sorgen Foodtrucks für passende Snacks.



Nicht nur für das leibliche Wohl ist gesorgt. Während Erwachsene ihr Glück beim Angebot der Spielbank Wiesbaden herausfordern können, gibt es auch einige Highlights für Familien, wie eine Fahrt mit der Stadtbahn THermine durch Wiesbaden-Biebrich oder eine Führung durch die Sektkeller des Henkell-Stammhauses, die bis zu sieben Stockwerke in die Tiefe reichen. Interessierte können zudem einen Blick hinter die Kulissen der Schaumweinherstellung werfen, während sich die Kleinen bei der Kinderbetreuung austoben.



Henkell Freixenet Sekttag, Wiesbaden, Biebricher Allee 142, 13. Mai, 11-19 Uhr, Eintritt frei