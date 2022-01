Führungswechsel im Nassauer Hof

Frischer Wind im Grandhotel

Seit Anfang Dezember ist Jakob Stöhrer neuer Direktor im Grandhotel Nassauer Hof in Wiesbaden. Für das zweihundert Jahre alte Traditionshaus hat Stöhrer einige Pläne – auch was die seit langem geplante Modernisierung betrifft.

Ob Dostojewski, Kaiser Wilhelm II., John F. Kennedy oder der Dalai Lama, sie alle waren schon im Nassauer Hof in Wiesbaden zu Gast. Mit seiner erstklassigen Lage gegenüber dem prunkvollen Kurhaus Wiesbaden und seiner fast zweihundert Jahre alten Geschichte, ist das luxuriöse Grandhotel in ganz Deutschland bekannt. 2005 wurde der Nassauer Hof zudem vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) mit der Höchstwertung „5 Sterne Superior“ ausgezeichnet.



Seit Dezember weht ein frischer Wind durch das Grandhotel: Jakob Stöhrer ist zum neuen Hoteldirektor ernannt worden. Bevor er den Posten von seiner Vorgängerin Carla Lopes übernahm, durchlief der Bayer mehrere Stationen im Luxushotel Schloss Elmau in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. 2017 wechselte er nach Wiesbaden und wurde zunächst Lopes‘ Stellvertreter. Zu seiner neuen Aufgabe erklärt Stöhrer: „Ich möchte die Grand Dame der deutschen Luxushotels auch weiterhin erfolgreich in den internationalen Märkten positionieren.“ Teil dieser Agenda sei eine Modernisierung des Hotels. Zwar gibt es entsprechende Pläne schon länger, in die Tat umgesetzt wurden sie bisher noch nicht.



Gastronomiebegeisterte dürfen aufatmen: Die Gastronomie des Hotels bleibe bei der Modernisierung unangetastet. Auch hier zählt der Nassauer Hof mit dem Restaurant Ente zu den besten Adressen der Region. Das belegen nicht nur der erste Platz der Ente in FRANKFURT GEHT AUS! 2022 in der Liste Wiesbaden, Mainz und Darmstadt Exklusiv, sondern auch 16 Punkte bei Gault & Millau und ein Stern im Guide Michelin.



NASSAUER HOF, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Platz 3-4, Tel. 0611/133 0