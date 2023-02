Frischeparadies Griesheim

Das Frischeparadies feiert: Am 17. und 18. März laden alle zehn Dependancen in Deutschland und Österreich zur Seafood Party. Auch die beste Fischtheke Deutschlands im Frankfurter Markt hat Specials und Gewinnspiele geplant.

Wo befindet sich beste Fischtheke Deutschlands? Natürlich in Frankfurt! Um genau zu sein im Frischeparadies in Griesheim. „Wir blicken auf rund 150 Jahre Kernkompetenz im Bereich Fisch und Meeresfrüchte zurück, die Wurzeln von Frischeparadies reichen bis ins Jahr 1874“, sagt Christian Horaczek, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Frischeparadies. Ende des vergangenen Jahres wurde die Frankfurter Dependance des Feinkostmarktes von der Fachzeitschrift „Fischmagazin“ mit dem Seafood Star ausgezeichnet . Vor Frankfurt wurde die seit 15 Jahren bestehende Auszeichnung bereits vier Mal an ein Frischeparadies in Deutschland vergeben.Diesen Erfolg will das Frischparadies nun mit einer Seafood-Party feiern. Unter dem Motto „Muscheln wir mal“ laden alle zehn Frischeparadies-Dependancen in Deutschland und Österreich während der Öffnungszeiten am 17. und 18. März ihre Kundinnen und Kunden zur Feier an der Fischtheke ein. An beiden Tagen wartet auf die Kundschaft ein Programm aus Verkostungen von Klassikern wie Austern bis hin zu Exotischem, etwa Entenmuscheln, Showfiletieren und mehreren Gewinnspielen.