Wirtshausfest zum Tag des deutschen Bieres

Zum Tag des deutschen Bieres findet im Freilichtmuseum Hessenpark das Wirtshausfest statt. Auf dem Marktplatz zwischen den historischen Museumsgebäuden gibt es hessische Bewirtung, Bierverkostungen und Live-Musik.

Die historischen Fachwerkhäuser des Freilichtmuseums Hessenpark umrahmen den großen Marktplatz, in der Ferne ist das Hämmern der Schmiede zu hören und irgendwo gackern ein paar Hühner. Alles wirkt wie aus einer anderen Zeit, und das ist es auch. Viele der historischen Gebäude wurden in hessischen Dörfern und Kleinstädten ab- und anschließend originalgetreu im Hessenpark wieder aufgebaut. Besucherinnen und Besucher des Freilichtmuseums können so zwischen historischen Fachwerkbauten schlendern, die Schmiede bei der Arbeit beobachten oder einen Blick in die teils voll ausgestatteten alten Wohnhäuser, Stallungen und Werkstätten werfen. Gezeigt werden dörfliche Lebensstile des 17. Jahrhunderts bis in die 1980er-Jahre. Neben historischem Handwerk spielen Landwirtschaft und Ernährung eine große Rolle.



Bier-Fans dürften sich an diesem Wochenende nicht nur über die Dauerausstellung zum Thema Bierbrauen freuen. Anlässlich des Tag des deutschen Bieres findet am Sonntag, 24. April, das Wirtshausfest statt. Los geht es um 12 Uhr mit Grußworten des Museumsleiters Jens Scheller und des Geschäftsführers der Hessenpark Gastronomie, Peter Stürtz. Das Programm reicht von Bierverkostungen der Licher Brauerei, über Live-Musik auf dem bestuhlten Marktplatz, bis hin zum klassischen Museumsbetrieb. Nach der Sanierung des Wirtshauses Zum Adler vor gut zwei Jahren wird am Wirthausfest außerdem die Eröffnungsfeier nachgeholt. Die musste coronabedingt bislang ausfallen. Der Zutritt zum Wirtshausfest ist im regulären Eintrittspreis inbegriffen.



Wirtshausfest zum Tag des deutschen Bieres, Freilichtmuseum Hessenpark, Neu-Anspach, Laubweg 5, 24. April, ab 12 Uhr, Museumseintritt: Erwachsene 9 €, Familien 18 €, Kinder 1 €