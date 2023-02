FRANKFURT GEHT AUS!

Kempinski Hotel Frankfurt

Brunchen im Fünf-Sterne-Hotel

Text: tt / Foto: © Kempinski Hotel Frankfurt

Brunch-Fans: Nach dem Erfolg der Erlebnis-Brunch-Reihe im Kempinski Hotel Frankfurt im vergangenen Jahr kündigt das Fünf-Sterne-Hotel in Gravenbruch an, die kulinarische Reihe auch in diesem Jahr mit insgesamt 15 Terminen fortzusetzen.