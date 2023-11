Electric Saturday

Pizza-Dinner im Electric Pizzaland

Pizza und Wein gehören für viele einfach zusammen. Das wissen auch die Macher vom Electric Pizzaland im Nordend und haben ein Drei-Gänge-Menü mit Überraschungsvorspeise, Pizza und Weinbegleitung konzipiert, das am Samstag, 2. Dezember, stattfindet.