Nr. 1 in Deutschland

Besser geht es nicht. Das Dorint Hotel Frankfurt/Oberursel wurde vom unabhängigen Prüfinstitut Certified zum besten „Certified Conference Hotel“ in Deutschland gekürt. Beim Geschäftsführer und Hoteldirektor ist die Freude groß.

Rund zwanzig Minuten von der Frankfurter Innenstadt entfernt liegt das Dorint Hotel Frankfurt/Oberursel. Die ruhige Lage im Taunus ist nicht nur für gestresste Großstädterinnen und Großstädter der ideale Rückzugsort. Vor kurzem wurde das Hotel für seine Leistungen im Tagungs- und Konferenzbereich ausgezeichnet. Das unabhängigen Prüfinstitut Certified kürte es Ende des vergangenen Jahres zum besten „Certified Conference Hotel“ in Deutschland. Von 2500 möglichen Punkten erzielte das Hotel 2310 und bekam dafür die Bestnote „exzellent“.



Hoteldirektor Sören Mölter freut sich über die Auszeichnung und sieht diese für sich und sein Team gleichzeitig als „Ansporn, weiterhin leidenschaftliche und zugleich verantwortungsvolle Gastgeber zu sein. Besonders jetzt in dieser herausfordernden Zeit der Pandemie.“ Sichtlich erfreut äußerte sich auch Dorint-Geschäftsführer Jörg T. Böckeler: „Ich bin stolz, dass das Dorint Hotel Frankfurt/Oberursel im Bereich der Tagungshotellerie sowohl in der Gruppe als auch in der Region eine ‚Leuchtturmfunktion‘ einnimmt.“



Certified ist als Hotelzertifizierung des Geschäftsreiseverbands VDR vor rund 15 Jahren ins Leben gerufen worden. Anhand bestimmter für Geschäftsreisen relevanter Kriterien prüft das Institut seitdem Hotels, Apartments, Eventlocations und Schiffe.



Dorint Hotel Frankfurt/Oberursel, Oberursel, Königsteiner Straße 29, Tel. 06171/27690