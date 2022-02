Einst war es ein schmuckloses Pförtnerhäuschen. Nun erstrahlt das „Wegbierkiosk“ der Frankfurter Brauunion am Tor zum Danzig am Platz nach einem Umbau als gemütliche Event-Location mit Wohnzimmerflair – inklusive Kühlschrank, randvoll mit FXXXXFXXXXR HELLES.

Das Ostend hat ein neues Wohnzimmer. Das ehemalige Pförtnerhäuschen am Eingang zum Danzig am Platz wurde von der Frankfurter Brauunion komplett umgebaut und wie ein gemütliches Wohnzimmer eingerichtet. Vor zwei Jahren entstand dort das erste Wegbierkiosk, das mit seinem Konzept prägend für weitere Pop-ups überall in Frankfurt war. Ab sofort kann das umgebaute Pförtnerhäuschen für Events bis zu 20 Personen gebucht werden. Je nach Wunsch organisiert die Frankfurter Brauunion, Musikboxen, DJs und ein Catering. „Immer mit dabei ist ein Kühlschrank gefüllt mit unserem Bier Frankfurter Helles“, erklärt Gwen Iffland von der Frankfurter Brauunion.Zuvor öffnete das Wegbierkiosk Ost bereits gelegentlich für Pop-up-Kooperationen mit dem Se­cond­hand­la­den OLA Ware, Kim Ceramics oder Pigement Floristik. Im Sommer oder am Wochenende, wenn der Hof für Veranstaltungen geöffnet war, wurde aus dem Kiosk heraus das namensgebende Wegbier verkauft. Neben privaten Buchungen soll die Eventlocation mit Wohnzimmerflair künftig auch für wechselnde Veranstaltungen der Frankfurt Brauunion genutzt werden, erklärt Iffland.Über die verschiedenen Pop-ups im Pförtnerhäuschen hinaus war das Wegbierkiosk als Konzept im vergangenen Sommer bereits mit einem Kühlanhänger mobil in Frankfurt unterwegs. Es machte vor Locations halt, die das Bier der Frankfurter Brauunion ausschenken, unter anderem vor dem YokYok Eden, der Magarete und dem Massif Central. „Die Idee hinter dem Wegbierkiosk“, erklärt Iffland, „ist, dass die Leute überall eine gute Zeit haben und man den Feierabend zusammen genießt.“ Seit Dezember gibt es außerdem einen festen Standort im Skigebiet Winterberg. Nach einem Tag auf der Piste lädt die Schirmbar zum Après-Ski auf Frankfurter Art ein, mit FXXXXFXXXXR HELLES, heißen Getränken und hessischen Spezialitäten.Im Wegbierkiosk gibt es natürlich FXXXXFXXXXR HELLES. © Gwen Iffland/FRANKFURTER BRAUUNION