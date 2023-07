Im Ostend wird das Bier gefeiert

Die Frankfurter Brauunion lädt zum Bierfest im Danzig am Platz. Zum dritten Mal findet das Fest im Ostend statt. Mit dabei ist nicht nur die Brauunion, sondern auch Ebb & Flow Keg, die Frankfurter Neue Küche und viele weitere Frankfurter Unternehmen.

Sommer, Sonne, Bierchen. Das Team der Frankfurter Brauunion lädt zum dritten Mal zum Bierfest im Frankfurter Ostend. Am 14. und 15. Juli sind im Hof des Danzig am Platz wieder vielen Frankfurter Unternehmen dabei. Neben dem hauseigenen Bier FXXXXFXXXXR HELLES, wird es auch Wein von Ebb & Flow Keg geben. Der Frankfurter Weinfachhandel bietet Wein in nachhaltigen Edelstahlfässern und zum Zapfen für die Gastronomie an. Sven Weisbrich, Geschäftsführer der Frankfurter Brauunion, versichert: „Das Bier liegt bereits kalt und die Zapfanlagen sind bereit.“



Wer trinkt muss auch essen, deshalb versorgt die Frankfurter Neuen Küche, die mit Pop-ups die Location bereits viele Male bespielte, die Gäste mit Kulinarischem. Veganes Eis gibt es außerdem von der Eismanufaktur Mimonchy. Musikalisch wird es hingegen mit vielen Künstlerinnen und Künstlern aus der Region, die im Hof und am späteren Abend in der Werkstatt live auftreten. Der FC Gudesding wird am Freitag auch sein Sommerfest auf dem Gelände abhalten. Wer am Freitag-Abend zum Feiern ab 22 Uhr in die Werkstatt möchte bekommt für 10 Euro ein Ticket, der Samstag bleibt kostenlos.



Bierfest im Frankfurter Ostend, im Hof Danzig am Platz, Ostparkstraße 11, 14.7. 16 Uhr – Open End, Abendkasse ab 22 Uhr: 10 Euro, 15.7. 12 Uhr – Open End