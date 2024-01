DEHOGA Gastro-Wettbewerb

Zum dritten Mal suchen die Hessische Landesregierung und der DEHOGA die besten Dorfgasthäuser Hessens. Noch bis zum 10. März können sich gastronomische Betriebe aus dem ländlichen Raum in fünf Kategorien bewerben.

Wie kann man teilnehmen?

Was gibt es zu gewinnen?

Seit 2019 zeichnet die Hessische Landesregierung gemeinsam mit dem Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA Hessen e.V. die besten Dorfgasthäuser in Hessen aus. In diesem Jahr geht der Wettbewerb in die dritte Runde. „Durch die Auszeichnung wollen wir die Gasthäuser im ländlichen Raum stärken“, sagte Ministerpräsident und Schirmherr Boris Rhein (CDU).Die Corona-Pandemie, Fachkräftemangel, Inflation, steigende Kosten und sinkende Umsätze hätten den Gastronominnen und Gastronomen in Hessen in den vergangenen Jahre viel abverlangt, so Rhein weiter. Insbesondere im ländlichen Raum fehlen oft der gastronomische Nachwuchs, weshalb schon vor der Pandemie immer wieder vom „Gasthaussterben“ die Rede war. Dabei sind Dorfgasthäuser wichtige Treffpunkte des sozialen Lebens und ein bedeutender Faktor für die Wirtschaft. Sie fördern die regionale Identität und erhöhen dadurch die Lebensqualität. Das wolle die Hessische Landesregierung auch weiterhin unterstützen, betont Rhein.Am Wettbewerb teilnehmen können alle hessischen Gasthäuser, Landgasthöfe und Gastwirtschaften mit regelmäßigen Öffnungszeiten, die sich nicht in kreisfreien oder Sonderstatus-Städten (Bad Homburg, Darmstadt, Fulda, Frankfurt am Main, Gießen, Hanau, Kassel, Marburg, Offenbach am Main, Rüsselsheim, Wetzlar und Wiesbaden) befinden.Die Bewerbung ist noch bis zum 10. März möglich. Gasthäuser können sich bewerben in den Kategorien: „Das Gasthaus im Wechsel der Generationen“, „Das Gasthaus im Zeitalter der Digitalisierung“, „Das Gasthaus als Arbeitgeber vor Ort“, „Das Gasthaus als gesellschaftlicher Treffpunkt“, und „Das Gasthaus als regionaler Wirtschaftsmotor“. Dafür einfach unter www.wettbewerb.dgh-hessen.de registrieren und die Bewerbung ausfüllen.Im Sommer 2024 werden die Gewinnerinnen und Gewinner durch eine unabhängige Fachjury von Vertreterinnen und Vertretern aus der Gastronomie, dem Tourismus, dem Vereinsleben und der Wirtschaft ermittelt. Die prämierten Gasthäuser erhalten die Plakette „Die besten Dorfgasthäuser in Hessen 2024“, eine Urkunde und die Aufnahme in den Gastronomieführer „Die besten Dorfgasthäuser in Hessen“.