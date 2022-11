Bereit für Luxemburg

Mit 23 Köchinnen und Köchen reist die deutsche Köchenationalmannschaft zur 14. Ausgabe des Culinary World Cup nach Luxemburg. Mit dabei sind auch zwei Frankfurter, die mit ihrem Team vom 25. bis zum 30. November in zwei Kategorien gegen 54 weitere Nationen antreten werden.

Ab dem 25. November blickt die internationalen Kochszene nach Luxemburg, wenn dort die 14. Ausgabe des Culinary World Cup (CWC) startet. Der CWC ist einer der größten Kochwettbewerbe weltweit und findet im Rahmen der internationalen Fachmesse Expogast statt. Mit dabei sind insgesamt 1300 Köchinnen und Köche aus 55 Nationen. Unter ihnen ist auch die deutsche Köchenationalmannschaft des Verbands der Köche Deutschlands e. V. (VKD) mit ihrem National- und Jugendnational-Team.



Der Wettbewerb findet vom 25. bis zum 30. November statt. Jedes Team tritt zwei Mal an und kocht sowohl im Programm „Restaurant of Nations“ ein Drei-Gänge-Menü für 70-110 Personen als auch im Programm „Chefs Table on Fire“ ein mehrgängiges Buffet für zehn Personen. Das deutsche Team hat sich bei der Zusammenstellung der Gerichte viel vorgenommen. „Wir setzen auf Zutaten aus Deutschland und haben einen modernen, regionalen Stil auf dem Teller entwickelt“, betonen die Coaches Mike Wieser, Paul Emde und Elisabeth Albrecht.



In das 23-köpfige, deutsche Team haben es in diesem Jahr auch zwei Frankfurter geschafft: Nils Schmidt-Isenthal aus dem Steigenberger Frankfurter Hof und Vincent Döpfner aus der Landwirtschaftliche Rentenbank. Gemeinsam habe das Team im Vorfeld des Wettkampfes seine Ideen weiterentwickelt und versucht, nachhaltige Produzenten für ihre Gerichte zu finden, lobt Teammanager Ronny Pietzner den Teamgeist der deutschen Mannschaft. „Jetzt geht es endlich los und das Abenteuer Luxemburg kann beginnen.“