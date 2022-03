Zwangspause im Logenhaus

Seit rund zehn Jahren werden im Logenhaus im Frankfurter Nordend Drinks im Flair der goldenen 1920er-Jahre serviert. Nach einem Brandschaden bleibt die Bar bis voraussichtlich Mai geschlossen. Für die Wiederöffnung haben die Betreiber spannende Neuerungen angekündigt.

Mit dunklen Brokattapeten, antiken Möbeln und gedimmtem Licht versprüht das Logenhaus schon beim ersten Betreten 20er-Jahre Flair. Die Bar befindet sich in einer historischen Villa in der Finkenhofstraße im Nordend und umfasst sowohl den Nachtsalon innen, als auch den Gartensalon im Hof. Im vergangenen Oktober feierte das Logenhaus zehnjähriges Jubiläum.



Anfang März kam es zu einem Brand im Keller der Villa, bei dem die Strom- und Wasserversorgung der Bar beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Auch der Nachtsalon im Erdgeschoss sei durch Ruß und Rauch lediglich etwas in Mitleidenschaft gezogen worden, heißt es vonseiten der Betreiber, Jan Petry und Stefano Rondoni. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Bis mit den Aufräum- und Renovierungsarbeiten begonnen werden könne, müsse erst wieder Strom und Wasser fließen, betont Rondoni und fügt hinzu: „Wenn alles gut geht, machen wir Ende Mai oder Anfang Juni wieder auf.“



Bei Wiedereröffnung des Logenhauses wollen Petry und Rondoni nicht nur den Barbetrieb neu beleben, sondern auch das Konzept um ein Speisenangebot auf Fine-Dining-Niveau erweitern. „Die Gerichte servieren wir dann in gewohntem Ambiente“, erklärt Rondoni. Mit der Erweiterung um den Küchenbetrieb ist das Logenhaus zukünftig bereits ab 18 Uhr geöffnet. Das sei auch für die Gäste praktisch, betont Rondoni: „Man kann dann bei uns einen ganzen Abend verbringen und die Stimmung wird nicht durch das Wechseln der Location gestört.“



Logenhaus Bar, Nordend, Finkenhofstraße 17, Tel. 069/84775743