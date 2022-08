Bier-Tasting im Wir Komplizen

Hopfen und Malz, Gott erhalts! Am Samstag, 6. August, laden die Bierexperten von Wir Komplizen im Nordend zum Bier-Tasting für Einsteigerinnen und Einsteiger. Teilnehmende können sich auf die Verköstigung diverser Biere inklusive passender Snacks freuen.

Hopfen, Malz, Hefe und Wasser – mit diesen vier Grundzutaten und ein paar Prisen Tradition und Innovation lässt sich schon eine ganze Menge anstellen. Ein Blick auf die Bierauswahl manch gutsortierter Spätis und in die Getränkekarten ambitionierter Craft-Bierlokale wie dem Wir Komplizen lässt keinen Zweifel daran: die Welt des Bieres dreht sich um mehr als Pils, Export und Weißbier.Beim zweistündigen Bier-Tasting für Einsteigerinnen und Einstzeiger inklusiver diverser Biere und kleiner Snacks am Samstag, 6. August, gibt Wir-Komplizen-Geschäftsführer und Biersommelier Steffen Bennewitz einen tiefen Einblick in die ungeahnten Weiten des facettenreichen Bier-Universums. Anmeldung auf www.wir-komplizen.de