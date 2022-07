Sieben Gänge Pizza

Pizza, Pizza und noch mehr Pizza – Bei A Casa di Tomilaia findet am 10. Juli ein Pizza-Event der besonderen Art statt: Unter kulinarische Leitung von Küchenchefs Biagio Schiliro wird es bei „Pizza Pazza Pizzicato“ sieben Gänge mit außergewöhnlichen Pizzakreationen geben.

Fleisch, Fisch, Gemüse und Käse, manchmal sogar alles auf einmal: Pizza ist viel mehr als nur Margherita oder Funghi mit Salami. Bester Beweis: Pizza Pazza Pizzicato, eine Pizza-Event-Reihe von Jan Ludwig und Doris Kuzela. Am 10. Juli ist die Reihe zu Gast im A Casa di Tomilaia. Unter dem Motto „Day-Drinking und Day-Schlemming“ serviert Casa-Küchenchef Biagio Schiliro beim „Bunga Bunga Mangia Mangia“ – so der Name des Events – ab 13 Uhr sieben Gänge voller außergewöhnlicher Pizzakreationen. Begleitet von Live-Musik zeigen Schiliro und das Pizza-Pazza-Pizzicato-Team, was in puncto Pizza alles möglich ist. Beispiel gefällig? Auf dem Programm stehen Pizza bianca mit Wasabi-Basilikum-Creme und Thunfisch-Tatar; Bunga Bunga Pizza mit Tafelspitz und gesüßten Zitronenfilets und Pizza Sweet Mary Jane mit Gelato vom Eissalon Firenze und Pistazien-Hanf-Crumble.



Weitere Events mit Pizza Pazza Pizzicato in A Casa di Tomilaia sind bereits für kommende Sonntage geplant, genaueres steht allerdings noch nicht fest.



Bunga Bunga Mangia Mangia, A Casa di Tomilaia, Sachsenhausen, Walther-von-Cronberg-Platz 7, 10. Juli, 13 Uhr, Reservierung erforderlich unter jan@johndory.cc