Am 15. März führt Weinexperte Torsten Sälinger seine Gäste durch die Geschichte und Vielfalt des Rieslings.

590 Jahre Riesling, Badisches Weinhaus Werner, Weinseminar, Liederbach am Taunus, Höchster Straße 9, 15.3., 19:15 Uhr, Eintritt: 29€, Anmeldung: www.weinhaus-werner.de/Aktuelles-und-Termine/Weinseminare

Anlässlich des Internationalen Riesling Tags am 15. März führt Weinexperte Torsten Sälinger die Gäste seines Seminars durch 590 Jahre Riesling-Geschichte und -Vielfalt. Im Badischen Weinhaus Werner in Liederbach am Taunus verkosten die Teilnehmenden unter fachkundiger Anleitung acht verschiedene Rieslinge. In zweieinhalb bis drei Stunden lernen sie Tropfen aus fünf badischen Weinbaubereichen und von verschiedenen Böden kennen. Begleitet wird die Verkostung nicht nur von Mineralwasser und Brot, sondern auch von locker erzählten Informationen über die Rebsorte und Besonderheiten der Einzellagen.