Neues von der Berger

Wo Anfang Januar auf der Berger Straße noch das Çiğköftem vegane Çiğ Köfte als Wrap & Co. servierte, hat Mitte Januar die erste Frankfurter Veganland-Filiale eröffnet. Spezialität des Hauses sind nach wie vor Çiğ Köfte, doch das Angebot ist vielfältiger.

Çiğ Köfte sind vegan und liegen voll im Trend. Bereits zwei große auf Çiğ Köfte spezialisierte Franchise-Firmen aus der Türkei, Cigköftem und Komagene , haben in Frankfurt Filialen eröffnen können. Auf der Berger Straße gibt es nun auch eine erste Frankfurter Dependance des in Deutschland ansässigen und ebenfalls auf Çiğ Köfte spezialisierten Franchise-Gebers: Veganland. Die Imbiss-Kette kommt aus Köln und betreibt in ganz Deutschland insgesamt 38 Filialen. „Bei uns ist bis auf das Ayran alles vegan“, erklärt Florim Fazlija, der die Frankfurter Filiale gemeinsam mit Umut Colak betreibt. Herzstück des Sortimentes sind besagte Çiğ Köfte. Dabei handelt es sich um würzige handgeformte Röllchen aus Bulgur, Tomaten- und Paprikamark sowie allerlei Gewürzen, die unter anderem im Wrap oder als Salatbowl serviert werden.Ganz neu ist das Çiğ Köfte-Konzept nicht auf der Berger. Zuvor betrieben Fazlija und Colak in denselben Räumlichkeiten bereits eine Filiale der türkischen Imbiss-Kette Çiğköftem . Mangelnde Nachfrage war jedoch nicht der Grund dafür, das Çiğköftem auf der Berger Straße zu schließen. Seit der Eröffnung im Dezember 2020 war der Laden stetig gut besucht, versichert Fazlija. Die Auflagen von Seiten des Franchisegebers seien sehr streng gewesen. Gleichzeitig habe es immer wieder Schwierigkeiten bei den Lieferungen gegeben. Auch sei der Name hätte oft für Missverständnisse gesorgt: „Wir mussten oft erklären, dass es bei uns keinen Döner gibt und wir komplett vegan sind“, erzählt Fazlija. „Mein Partner und ich haben uns dann dazu entschlossen, die Zusammenarbeit mit Çiğköftem zu beenden.“Geschlossen wurde am 8. Januar. Nach fünf Tagen Umbau ging es dann am selben Ort und neuem Look mit Veganland weiter. Im Gegensatz zum vorherigen, sehr reduzierten Angebot stehen nun auch Lamacun, Hot-Dogs, Burger, Nuggets und Sushi Çiğ Köfte auf der veganen Speisekarte. Neben den Sitzplätzen vor Ort, gibt es alle Gerichte auch zum Mitnehmen. In zwei bis drei Wochen soll das gesamte Sortiment dann auch zum Liefern bei Wolt und Uber Eats verfügbar sein.Veganland auf der Berger Straße. © Red