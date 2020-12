Çiğköftem eröffnet im Nordend

Auf der Berger Straße hat am Freitag dem 18. Dezember eine Filiale des türkischen Franchise-Unternehmens Çiğköftem eröffnet. Auf dem Programm steht veganes Fastfood nach international erfolgreichem Rezept.

Çiğ Köfte sind würzige Bällchen aus rohem Hackfleisch, Bulgur und verschiedenen Gewürzen. Eigentlich. Denn rohes Hackfleisch sucht man im der am vergangenen Freitag auf der Berger Straße eröffnetem Çiğköftem vergeblich.



Der Imbiss ist die neueste und Frankfurts zweite Filiale des Türkischen Franchise-Unternehmens Çiğköftem. Das Angebot ist bis auf die Desserts und Ayran durchwegs vegan. Die Speisekarte über der Theke, in der sich Türme von Blattsalat, frischen Tomaten, Jalapeños und Pickels ordentlich nebeneinander reihen, konzentriert sich auf das Wesentliche: Neben mit Gemüse gefüllten Weizenbällchen und Falafel, die einzeln oder als Menü bestellt werden können, dreht sich hier alles um die veganen Çiğ Köfte.



„Unsere Çiğ Köfte bestehen aus Bulgur, Tomatenmark, Knoblauch, Petersilie und achtzehn Gewürzen. Die kann ich natürlich nicht verraten. Betriebsgeheimnis!“, erklärt Florim Fazlija, neben Umut Colak und Ilkay Yakisik einer der drei Inhaber, und zeigt dabei auf zwei große rote, in Klarsichtfolie eingeschlagene Ballen in der Kühltheke.



Aus den beiden großen Ballen werden kleine Bällchen geformt. Die Bällchen werden entweder so wie sie sind mit Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Petersilien, Minze, Zitronensaft und einer hauseigenen Granadapfelsauce serviert oder mit all diesen Zutaten zusammen zu einem Wrap gerollt. Die Masse für die Çiğ Köfte muss jeden Tag frisch zubereitet und ordentlich durchgeknetet werden. „Von gestern gibt es bei uns nicht“, betont Fazlija.



Generell seien die Auflagen des Mutterkonzerns sehr strikt, versichert der Vertreter der Çiğköftem-Zentrale in Neuss, der mit anwesend und in den ersten Tagen für die Einarbeitung und Schulung der Mitarbeiter vor Ort zuständig ist. Die strengen Richtlinien beträfen nicht die Frische und Qualität der Zutaten, sondern auch die optische Fertigstellung der Wraps und Boxen, und natürlich den Geschmack – der solle überall möglichst gleich sein.



Das Konzept scheint aufzugehen. Seit der Gründung des Unternehmens 1993 in Istanbul hat Çiğköftem durchgehend expandiert. Heute zählt das Unternehmen knapp 300 Standorte in über 10 Ländern.



Çiğköftem Frankfurt, Nordend, Berger Straße 97, Tel. 069/50692873