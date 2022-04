Neueröffnung in Bornheim

Wer sagt, dass Kartoffeln langweilig sind? Im Volle Knolle gibt es Ofenkartoffeln mit ausgefallenen Toppings. Dazu werden bunte Salate und hausgemachte Limonade serviert. Das Konzept aus Kassel eröffnet nun eine Zweigstelle in Bornheim.

Denkt man bei Fast Food an Kartoffeln, dreht sich meist alles um Pommes. Der Kartoffel Klassiker ist in fast jedem Fast Food Konzept vertreten. Doch nicht bei Volle Knolle: Der neue Laden auf der Berger Straße in Bornheim bietet Ofenkartoffeln mit allerlei Toppings. Ob klassisch mit Sour Creme oder etwas ausgefallener mit Garnelen oder vegan mit Auberginen, Zucchini und Peperoni, die Ofenkartoffel zeigt sich hier von einer neuen Seite. Wem die angebotenen Varianten nicht schmecken, kann sich seine individuelle Knolle aus den gesamten Toppings zusammenstellen: Grüne Sauce, Avocado, Lachs, Mais, Rucola, Champignons und vieles mehr. „Die Tür zu gesundem Essen steht bei Volle Knolle jedem offen“, sagt Inhaber Can Arslan.Das Konzept von Volle Knolle kommt, wie Arslan, ursprünglich aus Kassel. Im ersten Volle Knolle half er regelmäßig im Lieferdienst und im Betrieb vor Ort. in seinem Laden packt Aslan noch einen drauf: Ein zweites Franchise von Volle Knolle namens „Lieblingssalat“ ist in Kassel ein eigenständiger Laden. Sowohl in Arslans Frankfurter Standort, als auch in der Münchner Volle Knolle Filiale ist dieses Konzept allerdings in den Laden integriert. Es ist an eine Salatbar angelehnt. Kundinnen und Kunden stellen sich also bei Lieblingssalat aus verschiedenen Zutaten und Toppings einen eigenen Salat zusammen.Vorerst ist das Volle Knolle in Bornheim nur zum Essen vor Ort geöffnet. „Sobald sich alles eingependelt hat, werden wir auch Abholung und Lieferdienst anbieten, aber uns ist es erst einmal wichtiger, dass sie Abläufe vor Ort reibungslos funktionieren“ sagt Arslan.Volle Knolle auf der Berger Straße © Jeanette Pieé