Der erste Flagship Store des Haushaltsgeräteherstellers Haier in Deutschland eröffnet in Frankfurt mit einem kulinarischen Angebot. Neben Weißen Waren gibt es im loungeartigen Ausstellungsraum wechselnde Gerichte, Kaffee, Bierspezialitäten und Wein.

Auf der Kaiserstraße haben Roger Schäfer und Münür Olca-Schütz mit der Haier Experience Lounge ein ungewöhnliches Konzept verwirklicht. In einem Zeitungsartikel über das Sterben der Innenstädte hätten sie den Satz gelesen: „Ohne neue Ideen sterben die Innenstädte mit Ihrer Vielfalt und der Lebensfreude.“ In Frankfurt dürfe das auf keinen Fall passieren, da waren sich die beiden einig und hatten eine Idee, die mit der Eröffnung der Haier Experience Lounge im August endgültig in die Tat umgesetzt wurde. „Wir wollten einen Platz schaffen, an dem Menschen sich treffen können, sich wohl fühlen und dies mit unserem eigentlichen Geschäftsfeld, dem Verkauf von Hausgeräten, verbinden“, erklärt Olca Schütz. Herausgekommen ist eine Mischung aus Gastronomie und Fachhandel für Weiße Waren der Marke Haier in einer für Haushaltsgeräte außergewöhnlichen Lounge-Atmosphäre.Die etwa andere Weiße-Waren-Ausstellung. © Haier Experience LoungeDie Haier Experience Lounge in Frankfurt ist der erste Flagship Store des Haushaltsgeräteherstellers in Deutschland. Haier sei ein chinesisches Unternehmen mit deutschen Wurzeln, betont Schäfer. Tatsächlich war Qingdao, der Heimatort von Haier, von 1898 bis 1919 deutsche Kolonie. Zudem sei Haier aus einer Zusammenarbeit mit Liebherr entstanden, worauf auch der Markenname zurückzuführen sei. Denn Haier entspricht der zweiten Silbe der chinesischen Bezeichnung für Liebherr.Neben Gefrierschränken, die bei Bedarf zum Kühlschrank umfunktionieren werden können, Kühlgeräten, die merken, wenn man den Supermarkt verlässt und sich dann automatisch um mehre Grade nach unten regeln, damit die frischen Lebensmittel ideale Bedingungen vorfinden, Waschautomaten, die selbständig die optimale Waschmittelmenge zuführen und zum Nachfüllen bitten, gibt es in der Experience Lounge ein kulinarisches Angebot. Auf dem Programm stehen nicht nur Bierbesonderheiten wie chinesisches Tsingdao Lager, das ebenfalls aus Qingdao stammt und aus der Marke Germania Bräu hervorging, sowie Spezialbiere von Reimo Peters, Gründer von Reimos Brauwerk. Neben Frühstück, wechselnde Speisen in Zusammenarbeit mit Christine Vento von Geschmackssinn.com gibt es außerdem Kaffee und Kuchen, Cocktails und natürlich Wein - schließlich gehört Haier zu den Marktführern in Sache Weinkühlschränke.