Die Neueröffnung der Woche

Direkt am Mainzer Zollhafen hat das Goldmarie eröffnet. In dem goldenen Gebäude mit Hafenblick legen Sandrine Hamzaoui und Louisa Marie Focking den Fokus auf Gerichte mit regionalen Produkten und wechselnde Events.

Zwischen Häusern aus rotem Backstein, grau-weißen Fassaden und Hafenkränen ist der goldene Gebäudekomplex „Pandion Doxx“ auf dem Clarissa-Kupferberg-Platz am Mainzer Zollhafen ein richtiger Blickfang. Im vordersten Abschnitt, wo die große Glasfront uneingeschränkten Blick auf das Wasser gewährt, haben Sandrine Hamzaoui und Louisa Marie Focking das Goldmarie eröffnet.Für das Design des Raums haben die beiden Freundinnen, die sich bei der gemeinsamen Arbeit in der Gastronomie kennengelernt haben, mit dem Innenarchitekten Lukas Nobili aus Bad Kreuznach zusammengearbeitet. „Er hatte dann die Idee, dass wir die Lage am Wasser auch in die Architektur aufnehmen“, sagt Focking. Vom Dunkelgrün der Decke bis zu Minttönen an der Bar und an den Tischen soll so die Wasserstruktur von der Tiefe bis zur Oberfläche widergespiegelt werden. Ergänzt wird das mit orangefarbenen Akzenten.Von der Tiefsee bis zur Wasseroberfläche: Die Farbwelt im Goldmarie © GoldmarieKulinarisch liegt der Fokus auf dem Ganztagesangebot der sogenannten „Happy Häppchen“, erklärt Hamzaoui. Ob Fleischwurstcarpaccio, Brote mit hausgemachen Dips oder Wildkräutersalat, alle Gerichte seien so konzipiert, dass sie als Brunch, zum Mittagessen oder auch abends zum Wein funktionieren. „Die Idee dahinter war, dass man sich den ganzen Tag diese Häppchen teilen kann, und dass das auch immer in die jeweilige Tageszeit passt“, ergänzt Focking. Hinzukommt freitags- und samstagsabends das „Schmausige Menü“, ein Drei-Gänge-Menü, das alle sechs Wochen wechseln soll, und das die beiden Betreiberinnen in Zukunft noch ausbauen wollen.Sowohl bei den Happy Häppchen als auch beim schmausigen Menü legen die beiden Betreiberinnen Wert auf die Produkte. „Wir achten sehr auf Regionalität und Saisonalität“, sagt Focking. Brot und Kuchen beziehen sie von der Mainzer Bäckerei „Der Köstner“, Fleisch und Wurst von der Metzgerei Frankenberger unweit vom Zollhafen und Wein nur aus Rheinhessen oder der Rhein-Nahe-Region. „Wir haben uns bei jedem Produkt wirklich lange Gedanken gemacht“, betont Focking.Dass beiden Regionalität wichtig ist, spiegelt sich auch bei den verschiedenen Events im Goldmarie wider. Bei „Maries Spritztour“ gibt es drei verschiedene Spritz-Varianten mit Likören aus Mainz. Aus La Cascara, einem Likör aus der Schale von Kaffeekirschen, entsteht der Cascara Spritz, mit dem Litschi-Bitterlikör Limali der Limali Spritz und mit einem selbstgemachten Pfirsich-Sirup und Basilikum Maries Spritz. Sonntags gibt es zudem den „Seccos Sonntag“, bei dem mit den Happy Häppchen und Sekt ab 12 Uhr gebruncht werden darf. Weitere Events sind derzeit noch in Planung.Focking und Hamzaoui wollen aber nicht nur Happy Häppchen, schmausige Menüs und die Spritztour an den Mainzer Zollhafen bringen. Im Goldmarie wollen die beiden das Konzept der „Happy Gastro“ befolgen: Nicht nur Gäste sollen sich dort wohlfühlen, sondern auch das Personal gerne auf die Arbeit kommen. „Der Laden lebt ja von unserem Team, daher ist das uns auch super wichtig“, betont Focking.