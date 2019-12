Ahoi by Steffen Henssler kommt in den Hauptbahnhof

Am Frankfurter Hauptbahnhof hat Fernsehkoch Steffen Henssler den Imbiss „Ahoi“ eröffnet und möchte Reisenden sowie Einheimischen nicht nur Fischbrötchen, sondern auch Qualität bieten.

Seit Donnerstag ist das Pilot-Projekt des TV-Kochs Steffen Henssler „Ahoi“ nun am Frankfurter Hauptbahnhof eröffnet und erntet neugierige Blicke. Wie der Name des Imbiss bereits vermuten lässt, liest man auf den LED-Speisetafeln allerlei Fischkreationen vom klassischen Fischbrötchen, über Fish’n’Chips und Shrimp’n’Chips bis hin zu angesagten Bowl-Gerichten mit Lachs in Sashimi-Qualität. „Die Küche im Ahoi ist bodenständig und alles andere als langweilig. Das wird auch den Geschmack der Reisenden am Frankfurter Bahnhof treffen und passt zum Standort“, sagt Steffen Henssler.Angelehnt ist das Imbiss-Konzept an das gleichnamige Restaurant in Hamburg, das Steffen Henssler gemeinsam mit seinem Bruder Peter Henssler betreibt. Anders als im Hauptquartier in der Stadt im Norden setze man jedoch eher auf Laufkundschaft. So rechne man mit 60 bis 70 Prozent To-Go-Gerichten, die in nachhaltigen Verpackungen über die Theke gehen. Darüber hinaus können die Gerichte vor Ort verspeist werden, denn der großzügige Innenbereich für bis zu 26 Gäste und die Außenterrasse für etwa 16 Gäste, biete genügend Platz zum gemütlichen Sitzen. Henssler sei es besonders wichtig seinem eigenen Qualitätsanspruch gerecht zu werden und dementsprechend seien auch die Preise höher als bei der Imbiss-Konkurrenz: „Wer Fish’n’Chips für 5,90 Euro teuer findet, dem ist eh nicht zu helfen – da braucht man sich auch nicht wundern, wenn einem ein dritter Arm wächst“, lacht der Fernsehkoch.Foto: SSP The Food Travel ExpertsDas Ahoi im Frankfurter Hauptbahnhof ist bereits die dritte Filiale, die Henssler betreibt. Hinzu kommen das Stammhaus in Hamburg und eine weitere Filiale in Travemünde. Henssler selbst sei großer Fan der Mainmetropole: „Hier ist immer was los! Die Leute feiern und gehen gerne aus, es gibt hier einfach eine geile Mischung an Menschen und die Stadt ist einfach real!“, schwärmt der TV-Koch und Restaurant-Inhaber. Man könne sich, falls sich das Pilot-Projekt am Hauptbahnhof durchsetzt, weitere Projekte in und um Frankfurt vorstellen.Hensslers Ahoi wird vom Verkehrsgastronomie-Spezialisten SSP unterstützt und hat somit einen starken Partner in der Branche. Die SSP-Gruppe betreibt Coffee Shops, Food Courts, Lounges, Bäckereien oder auch Fine-Dining-Restaurants und zählt rund 2.800 Filialen in 35 Ländern.