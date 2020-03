Lieblingsrestaurants der Testerinnen und Tester

Der Guide Michelin vergibt nicht nur Sterne. Der berühmte Gastro-Führer verrät auch, welche Restaurants einer Stadt die Testerinnen und Tester besonders mögen. In Frankfurt hat der Guide sechs Lieblingsadressen.

Seit dem 3. März hat Frankfurt nicht nur ein zweites Zwei-Sterne-Restaurant, sondern auch keinen seiner vorherigen zehn Sterne verloren und dazu noch zwei grüne Nachhaltigkeits-Kleeblätter bekommen. Auch ohne ein drei-Sterne-Restaurant, von dem es in Deutschland ohnehin nur zehn gibt, ist die Heimatstadt von Haddekuche, Frankfurter Würstchen und Grüner Soße also bereits alles anderes als eine kulinarische Wüste. Damit nicht genug. Der Guide benennt jedes Jahr einige Restaurants, die den Testerinnen und Tester besonders gut gefallen haben. In Frankfurt zählen dazu das Gustav und Lafleur mit jeweils zwei Sternen sowie Carmelo Greco und Seven Swans mit jeweils einem Stern. Aber nicht nur Sterne machen Lieblinge. Auch das Mon Amie Maxi im klassizistischen Westend-Altbau und das Franziska auf der Spitze des neuen Henninger-Turms werden genannt. Beide gehören zur Mook Group, dem Gastronomie-Imperium von Christian Mook, der in Frankfurt außerdem das Zenzakan, Krazy Kraken, M-Steakhouse und den Ivory Club betreibt.



Gut oder besser sehr gut zu essen ist in Frankfurt also keine Kunst. Was der Guide für Frankfurt allerdings nicht gibt, ist eine Bib-Gourmand-Empfehlung. Das sind Restaurants, die nicht nur mit guten Produkten und solidem Küchenhandwerk, sondern vor allem mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis von maximal 37 Euro pro Person punkten. Gemessen am Frankfurter Preisniveau ist das wohl nicht überraschend. Nebenbei bemerkt sieht das außerhalb der Mainmetropole beispielsweise in Karben, Lauterbach oder auch Höchst im Odenwald anders aus. Hier lässt es sich laut dem Guide durchaus für gutes Geld hervorragend speisen. Und zwar bei Schuberts, in Neidharts Küche oder der Gaststube in der Krone in Hetschbach. Wer Budget-Tipps für Frankfurt sucht, der wird in unserer Gut und Günstig Liste in FRANKFURT GEHT AUS! fündig.