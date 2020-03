Guide Michelin 2020

Frankfurt hat ein zweites Zwei-Sterne-Restaurant: Der Guide Michelin hängt Jochim Busch einen zweiten Stern in die Küche. Ein neuer Nachhaltigkeits-Stern geht an Gustav und Seven Swans

Aufgrund der Angst vor dem Corona-Virus ist die traditionelle Gala in Hamburg dieses Jahr ausgefallen. Stattdessen wurden die neuen Sterne in einem Facebook-Livestream bekanntgegeben. Besonders großen Jubel dürfte es im Westend gegeben haben, denn das Gustav hat seinen zweiten Stern bekommen. Das einzige andere Frankfurter Restaurant mit zwei Sternen ist das Lafleur im Palmengarten, in Hessen darf sich ansonsten nur noch Nils Henkel auf Burg Schwarzenstein mit zwei Michelin-Sternen schmücken.Darüber hinaus hat das Gustav auch einen neuen Nachhaltigkeits-Preis bekommen. Der kleine grüne Stern in Form eines Kleeblattes zeichnet Restaurants aus, die ein besonderes Nachhaltigkeits-Konzept haben. Neben dem Gustav hat auch das Seven Swans diesen Preis erhalten, trotz des angekündigten Todes des Restaurants . Auch die Auszeichnungen an das Gustav kommt in einer turbulenten Zeit für das Restaurant, denn Chefkoch Jochim Busch musste seinen Sous Chef grade ins Schwester-Restaurant Weinsinn abgeben, nachdem der dortige Chefkoch Julian Stowasser nach Hamburg gewechselt ist . Die Frankfurter Feinschmecker dürfen sich darüber aber freuen: Heißt das doch, dass es die Expertise des neuesten Zweisterners aktuell in zwei Restaurants zu kosten gibt.Ansonsten hat sich in Hessen wenig getan. Die Spitzenreiter aus FRANKFURT GEHT AUS! und RHEIN-MAIN GEHT AUS!, Andreas Krolik im Lafleur und Nils Henkel auf Burg Schwarzenstein, behalten ihre zwei Sterne. Nur das Voit in Kassel verliert seinen Stern, drei Sterne sucht man in Hessen weiterhin vergeblich. Dafür haben das Favorite in Mainz und die Abt- und Schäferstube in Amorbach ihre Michelin-Sterne verloren. In der Favorite fängt im März aber auch der Krolik-Schüler Tobias Schmitt neu an, von daher wäre eine Bewertung im aktuellen Jahrgang gar nicht möglich gewesen. Das „O de Vie“ in Reichelsheim und die Hungener Käsescheune haben ihren Bib Gourmand verloren.