Neue Bar im Neckarvillen Boutique Hotel

Angeschlossen an das Restaurant Le Petit Royal im Ameron Neckarvillen Boutique Hotel hat nun die dazugehörige „French Bento Bar“ als Pop Up auf dem Jürgen-Ponto-Platz eröffnet.

Das Neckarvillen-Hotel hinter der Commerzbank hat nun auch eine Bar, mit Terrasse auf den Jürgen-Ponto-Platz. Direkt neben dem separat zugänglichen Restaurant Le Petit Royal liegt die French Bento Bar. Der Name verrät es bereits, Bento ist japanisch und die Bar will Frankreich und Japan verbinden. Dazu experimentiert Bar-Chef Michael Nagy mit Techniken und Geschmackselementen aus beiden Ländern. Gleich acht Signature Drinks tummeln sich auf der Getränkekarte. Dazu natürlich schön viele Champagner, aber eben auch Noam Bier, diverse Sake und Pflaumenwein.



Das Highlight der Bar ist der eigens dafür entworfene, mega-schrille Kronleuchter von Tobias Rehberger, der hoch über der Bar thront. Wie im benachbarten Petit Royal sind auch hier die Bilder an den Wänden Originalwerke bekannter Künstler. Die Bestuhlung ist mit Rubelli-Tweed ausgestattet, die Wandverkleidung mit Bottega Nova-Fliesen bestückt. Ob nun der ovale Holztisch mit leichter Patina in der prominenten Sitzecke, der extra aus dem Mutterhaus Grill Royal in Berlin gebracht wurde, wirklich der Stammtisch von George Clooney und Matt Damon ist, können wir nicht verifizieren, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte.



Doch noch ist das ganze Bar-Vergnügen erstmal provisorisch als Pop Up auf der Terrasse zum Jürgen-Ponto-Platz untergebracht. Dazu gibt es eine kleine Karte, die ebenfalls französisch-japanische Kleinigkeiten anbietet. Übersichtlich und auf moderatem Preisniveau. Wenn dann die richtigen Sonnenschirme noch geliefert werden und auch der schöne Brunnen auf dem Platz seine Arbeit wieder aufnimmt, kann das ein netter Verweilort werden, nicht nur für die umliegenden Banker.



French Bento Bar, Neckarstraße 13/Jürgen-Ponto-Platz, Di-Sa 17-22 Uhr