Gastronomischer Zuwachs für die Fressgass'

Das neue Konzept von Thai & Turf-Betreiber Pino Fichera steht in den Startlöchern. Im ehemaligen Garibaldi nahe der Fressgass' möchte er ab Ende Februar italo-amerikanische Fusionsküche bieten.

Wie Pino Ficheras neues Baby heißen wird, möchte der Gastronom noch nicht verraten. „Es wird eines der schönsten Konzepte Frankfurts“, schwärmt er bereits. Noch befindet sich die Location auf der Kleinen Hochstraße 4 in einer Sanierungsphase. Am 6. Januar begannen die Arbeiten. Die Location werde komplett entkernt und erhalte ein völlig neues, gehobenes Interieur. Dafür werde einiges an Geld, Ideen und Leidenschaft in das entstehende Objekt gesteckt, sagt Fichera, „wir erwarten Wandplatten aus Marmor. Wenn eine davon bei den Renovierungsarbeiten kaputt geht, haben wir ein Problem“.



Die Küchenrichtung ist angelehnt an die Zeit der großen Migrationswelle in den Vereinigten Staaten: „Thema ist die Einwanderung der Italiener in den 1920er und 30er Jahren, als die Mammas nach Amerika kamen mit wenig finanziellen Mitteln und italienische Gerichte aus dortigen Zutaten gekocht haben“, erklärt Fichera. Aufgetischt werden soll also italo-amerikanische Fusionsküche: Pizza, Pasta und Steaks neu interpretiert.



Läuft alles nach Plan, möchte Fichera am 24. oder 25. Februar eröffnen. „Die eine Hälfte wird Lounge mit Cocktail-Bar, die andere klassisches Restaurant“, sagt er. Das Lokal werde bereits am frühen Vormittag öffnen und durchgängig montags bis mittwochs bis 1 Uhr sowie donnerstags bis samstags bis 3 Uhr Gäste empfangen. Warme Küche werde es dabei durchgehend bis 1 Uhr nachts geben.