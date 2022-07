Der Restauranttest der Woche

Bamboo Balkan Kitchen

Frisch, authentisch und gemütlich: Im Nordend gibt es jetzt eine kleine, aber feine Balkan-Oase. In der Bamboo Balkan Kitchen serviert der freundliche Gastgeber Ćevapčići, Pljeskavica und Lammkoteletts mit hausgemachtem Ajvar und frischen Salaten.

Die Höhenstraße war optisch wie kulinarisch bisher kein Sehnsuchtsort, doch das wird sich mit diesem Balkan-Lokal ändern. Gerade mal 20 Plätze laden in den frisch renovierten, sehr angenehmen Gastraum ein, doch die Küche kann deutlich mehr als nur Imbiss. Klar, die Speisen sind allesamt dem entsprechenden Balkan-Kanon zuzurechnen, doch bereits mit dem Blick zum Koch, der gerade von Hand die Ćevapčići rollt wird klar, dass der Chef des Hauses keine Scherze gemacht hat, wenn er versichert: „Hier wird nur frisch gekocht, wir kaufen nichts fertiges hinzu“. Das Ergebnis kommt im duftig-fluffigen Pita-Brötchen mit rohen Zwiebeln und Ajvar und schmeckt schlicht hinreißend gut. Gegenüber herrscht gefräßige Stille, denn das mit Käse gefüllte Pljeskavica – eine Art sehr großer fluffiger Frikadelle, ebenfalls im Pita-Brötchen serviert – steht dem in nichts nach. Beides angenehm würzig, voller feinster Röstnoten und mit bestem Fleischaroma, yeah! Anbei harmonieren Kraut- und Balkansalat, beide frisch und treffsicher dressiert. Wir sind schon echt satt, aber das Lammkotelett muss noch probiert werden. Es kommen derer drei, ganz puristisch, dafür aber als ultimativer Fleischgenuss, wie man ihn eher in einem Steakhouse als in diesem kleinen Lokal erwarten würde. Was fehlt? Die Pfeffermühle, aber die lässt sich nachrüsten. Dessert auf Balkan-Art kann zum Beispiel Trilece sein, unfassbar köstlicher Karamell-Milchkuchen, der hier nicht auf der Karte steht, nach dem Sie aber unbedingt fragen sollten. Es lohnt sich! Der ausgezeichnete Sliwowitz aufs Haus stammt auch aus eigener Produktion – das wundert uns nicht.