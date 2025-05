Der Restauranttest der Woche

2b Coffee Studio

Modernes Café mit besonderen Getränkekreationen und Gebäcken in der Schillerstraße.

Lukas Mezler / 12. Mai 2025, 12.43 Uhr

Ganz frisch in der Café-Landschaft der Frankfurter Innenstadt hat in unmittelbarer Nähe zur Börse das 2b Coffee Studio eröffnet. Wo auf den ersten Blick ein Banker-Hotspot vermutet werden könnte, betritt man wenig später ein ziemlich hippes Szene-Café. Kleine Metalltische vor einem weißen, cleanen Innenraum mit weißen Wänden vermitteln ein urbanes Setting. Zum Verweilen laden helle Holztische und stylische Lampen ein.



Neben klassischen Espressospezialitäten wie Cappuccino, Flat White und Latte gibt es auch Matcha-Latte und -Tonic und Kreationen wie Cold Brew Tonic und Espresso Tonic. Die kalten Getränke werden stilvoll in unterschiedlichen Glasformen mit Papierstrohhalm serviert. Selbstgemachte Eistees sind auch im Angebot. Der Fokus liegt bei dem Coffee Studio ganz klar auf Qualität – das schmeckt man. Besonders sind die auf die jeweiligen Getränke abgestimmte Kaffeesorten – handwerklich gut gemachter Milchschaum inklusive. Pflanzliche Milchalternativen kosten erfreulicherweise keinen Aufpreis. Zusätzlich wird die breit gefächerte Karte durch kleine Gebäcke von mehlwassersalz aufgewertet.



Besonders hervorzuheben sind das Sauerteig-Croissant, der vegane Bananenkuchen mit Pistazienstücken und die fluffige Sauerteig-Zimtschnecke. Für Naschkatzen gibt es zudem Cruffins, ein Muffin aus Croissant-Teig gefüllt mit Pistazien- oder Schokoladencreme. Der klassische New York Cheesecake darf für ein modern ausgerichtetes Café nicht fehlen. Die Atmosphäre ist entspannt und freundlich, was durch das aufmerksame Personal unterstrichen wird. Ob für ein gemütliches Frühstück, einen produktiven Arbeitstag oder einen entspannten Nachmittag, das 2b Coffee Studio bietet immer den passenden Rahmen.



Info

2b Coffee Studio

Innenstadt, Schillerstraße 18

Di-So 10-19 Uhr

Lukas Mezler Jahrgang 1997, Studium der Sozial- und Kulturanthropologie an der Goethe-Universität Frankfurt, EHESS in Paris. Seit Oktober 2024 beim JOURNAL FRANKFURT. Mehr von Lukas Mezler > E-Mail schreiben >