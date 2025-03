Westafrikanisches Pop-Up

Im März ist das Pop-Up-Restaurant Tonton zu Gast im African House im Nordend. An jedem Wochenende wird dort ein spezielles, westafrikanisches Menü angeboten.

Info

TONTON Pop-Up-Restaurant, Nordend, Nordendstraße 53, Sa/So 12-15 Uhr

Wer sich auf Social Media mit Essen beschäftigt, hat garantiert schon mal was von Foufou gehört. Der stärkehaltige, klebrige Brei, der ein wenig an festeren Kartoffelbrei erinnert, stammt traditionell aus der zentral- und westafrikanischen Küche und wird schon seit Jahren immer wieder auf verschiedenen Social-Media-Plattformen in die Kamera gehalten. Auch Franziska Stauner und Fabrice Affanou ist dieser Hype nicht entgangen. So kamen Stauner und Affanou, der gebürtig aus dem westafrikanischen Togo stammt, auf die Idee, ein Stück der nationalen Küche nach Frankfurt zu bringen. Rund um das bekannte Foufou hat das Duo nun ein Menü konzipiert, das die Gäste mit Vorspeise, Hauptspeise und Dessert in die westafrikanische Küche einführen soll.Mit dem African House haben Affanou und Stauner einen Kooperationspartner gefunden, der ihr Vorhaben unterstützt: Sobald das ostafrikanische Restaurant am Wochenende in die Mittagspause geht, bietet das Pop-Up Tonton ein westafrikanisches Drei-Gänge-Menü an. Von 12 bis 15 Uhr wird Fabrice Affanou zum Küchenchef, während seine Partnerin Franziska Stauner den Service übernimmt.Los geht es mit goldbraun frittierten Kochbananen, die mit einem würzigen Paprika-Tomaten-Dip serviert werden. Der Hauptgang besteht aus Foufou mit herzhafter Erdnussauce. Je nach Präferenz können die Gäste zwischen einer Beilage aus Hähnchenkeulen oder einer Gemüsebeilage aus Paprika und Aubergine wählen. Für den süßen Abschluss sorgen luftige Teigbällchen, genannt Beignet de farine, die von einer fruchtigen Soße begleitet werden.Sollte sich das Pop-Up bewähren, könnte das Tonton künftig ein monatlich wechselndes Menü im African House anbieten.Das Pop-Up-Restaurant findet an jedem Samstag und Sonntag im März statt und bietet Platz für 25 Gäste. Reservierungen erfolgen per Instagram Direktnachricht