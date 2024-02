Vom Nordend bis Bad Soden

Ein Abstecher nach Rom, eine ehemalige und ein amtierender OB zusammen am Herd und eine besondere Kooperation: Im März lassen drei Gastro-Events Foodie-Herzen höher schlagen.

Ein Abend in Rom im Rockaway

Frankfurt kocht!

bellasLokal X Cool Climate

Ok, der Main ist nicht der Tiber und der Musikantenweg führt nicht zum Vatikan, dafür aber direkt zum Rockaway im Frankfurter Nordend. Zwar ist die 2019 eröffnete Bar schon seit einiger Zeit nicht mehr durchgehend geöffnet, doch im Rahmen des „Rockaway Revival“ brennt wieder Licht im ersten Stock im Baumweg 19. Am 2. März übernehmen nun zwei stadtbekannte Pizza-Nerds und Liebhaber der italienischen Küche mit einem Pop-up-Event das kulinarische Ruder. Unter dem Motto „Ein Abend in Rom“ servieren Can Akaoglu von Taglio und Benjamin Hübner von Sprezzatura jeweils zwei Gänge eines römischen Vier-Gänge-Menüs.Man nehme die erste Oberbürgermeisterin Frankfurts und stelle sie mit dem amtierenden Stadtoberhaupt und einem der bekanntesten Köche der Stadt in eine Küche. Heraus kommt ein kulinarischer Abend in der Schalterhalle der Oper Neue Kaiser. Aber von vorne: Im Februar startete die Event-Reihe „Frankfurt kocht!“, die von der Frankfurter Neuen Küche organisiert wird. Zum Auftakt stand Petra Roth, von 1995 bis 2012 Frankfurts Oberbürgermeisterin, mit Koch und Gastro-Unternehmer Simon Horn im Hessischen Hof am Herd. Bei der zweiten Ausgabe am 9. März schwingen Roth und Horn nun in der Schalterhalle der Oper am Standort Neue Kaiser die Kochlöffel. Unterstützung bekommen die beiden dabei vom amtierenden Oberbürgermeister Mike Josef. Musik kommt von der Frankfurter Oper. Reservierung unter www.frankfurterneuekueche.de.Waren Sie schon mal in Bad Soden-Altenhain? Nein? Aber Sie haben einen Fabel für gutes Essen zu passenden Weinen? Dann ab in den Taunus! Denn am 7. März kommt in bellasLOKAL zusammen, was zusammengehört: Christian Lebherz von Frankfurts führender Naturwein-Handlung Cool Climate ist in dem Restaurant von Küchenchefin und Betreiberin Isabell Pering für ein Pairing der Extraklasse zu Gast. Zusammen servieren sie ein Fünf-Gänge-Menü mit raffinierten, produktorientierten Gerichten aus regionalen Zutaten und eine Weinbegleitung aus feinen, naturnah produzierten Tropfen. Perings Kollaborationen sind gefragt, weshalb eine Reservierungen über bellasLOKAL.de unbedingt erforderlich ist.