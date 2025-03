Vegane Feinkost

Cupcakes, Shiitake und veganer Käse: Am 23. März lädt der Plant Based Food Markt zum vierten Mal dazu ein, handgemachte, vegane Delikatessen zu probieren.

Süße und herzhafte Delikatessen



Info

Frühlingserwachen Plant Based Food Markt, Jane’s Kitchen, Ostend, Franziusstraße 8-14, 23.3., 14-17 Uhr

Dieses Jahr wird der Frühling mit veganen Köstlichkeiten eingeläutet. In Jane’s Kitchen Manufaktur können Gäste am 23. März von 14 bis 17 Uhr allerlei vegane Köstlichkeiten probieren. Damit geht der Plant Based Food Markt am Osthafen in die vierte Runde – und auch dieses Mal ist ein Special Guest dabei.Jane’s Cheeze stellt ihre handgemachten, veganen „Cheeze“-Sorten vor, während die Konditorei plant.food.mind aus Lampertheim anreist, um frühlingshafte vegane Cupcake-, Cookie- und Törtchen-Variationen anzubieten. Außerdem können sich die Gäste ebenfalls auf pflanzliches Fingerfood, Salate und Käsekuchen von Rosamarin.Catering freuen.Dieses Mal wird Christian Heinenbruch aus dem Restaurant Hohenheim & Söhne als Special Guest den Food Markt mit seinen veganen Kreationen bereichern. Er serviert traditionelle Hausmannskost wie Zwiebelschmalz und Leberwurst in der pflanzlichen Variante. Zudem erwarten die Gäste kulinarische Besonderheiten wie marinierte Shiitake-Pilze. Wer die veganen Delikatessen zuhause genießen will, kann diese gleich vor Ort kaufen.