Silvester 2024

Exklusive Menüs, Champagner und Party: Für Silvester haben Restaurants in Frankfurt und Rhein-Main wieder einiges zu bieten. Wir haben die besten Adressen zusammengetragen.

„Und was machst du an Silvester?“ Sobald es Dezember geworden ist, gehört diese Frage fest zum Smalltalk-Repertoire. Wer den letzten Abend des Jahres gebührend feiern will, sollte sich früh genug über das Was und Wo Gedanken machen. Für alle, die am liebsten mit einem kulinarischen Highlight ins neue Jahr starten wollen, haben wir die besten Adressen für feinste Menüs und erstklassige Drinks am Neujahrsabend zusammengetragen.Unter anderem mit dabei ist das Restaurant Emma Metzler im Museum Angewandte Kunst am Museumsufer mit Fünf-Gänge-Menü inklusive Champagner. Im Leuchtendroter hingegen steht die NYE Party mit Spezial-Menü, Dessert-Buffet und ebenfalls Champagner im Mittelpunkt. Alle weiteren Silvester-Specials gibt es in unserer Top-Liste in der FRANKFURT GEHT AUS! App.Sie haben die App noch gar nicht? Kein Problem: Die gibt's direkt hier im Shop.