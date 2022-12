Silvester 2022

Der Countdown läuft: Ob ruhiges Dinner, wilde Party oder irgendwas dazwischen, Silvester will gut geplant sein. Für alle, die mit einem kulinarischen Highlight ins neue Jahr feiern wollen, hat Frankfurt einiges zu bieten. Wir haben die besten Adressen zusammengetragen.

„Und was machst du an Silvester?“ Sobald es Dezember geworden ist, gehört diese Frage fest zum Smalltalk-Repertoire. Wer den letzten Abend des Jahres gebührend feiern will, sollte sich früh genug über das Was und Wo Gedanken machen. Für alle, die am liebsten mit einem kulinarischen Highlight ins neue Jahr feiern wollen, haben wir die besten Adressen für feinste Menüs und erstklassige Drinks am Neujahrsabend zusammengetragen.Neun-Gänge-Silvestermenü im Restaurant, 259 €/Person, Reservierung telefonisch unter 069/60608967.Fünf-Gänge-Silvestermenü to go mit Anleitung zum Zubereiten zu Hause, 99 €/Person, Abholung am 30.12. ab 14 Uhr, Bestellungen nimmt Carmelo Greco unter 0173/9977666 entgegen und berät auch bei der Weinauswahl. Weitere Infos auf der Website des Restaurants Fünf-Gänge-Menü mit Champagner 119€/Person, vegetarisches Fünf-Gänge-Menü mit Champagner 109 €/Person, optional: Weinbegleitung: 55€/Person, Tickets gibt es auf emmametzler.de Acht-Gänge-Galamenü mit anschließender Party in der JOSS Bar, ab 109 €/Person, Reservierung per Mail an ihrevent@frankfurterhaus.com oder telefonisch an 06102/7197890. Weitere Infos auf frankfurterhaus.com No Resolution, Drinks, Champagner um Mitternacht und Live-DJ-Club-Sets, 119 €/Person, Tickets gibt es hier Surf ’n’ Turf in 10 Akten mit David Fischer im Medienhaus, 249 €/Person, Tickets über die Website der Genussakademie Silvestersarrangement mit Aperitif, Gourmetbuffet, Getränken, Mitternachtschampagner und -snacks sowie Übernachtung und Frühstück, ab 562 € im Einzel- und ab 835 € im Doppelzimmer, buchbar telefonisch unter 069/38988765 oder per Mail an reservations.frankfurt@kempinski.comFünf-Gänge-Menü, inklusive ein Glas Winzersekt (Strauch), 178 €/Person, Reservierung telefonisch unter 069 30079501 oder per E-Mail an info@larome-frankfurt.de. Weitere Infos Fête Royale 2022, Aperitif mit Drei-Gänge-Menü „Best of 22“, anschließend Live-DJ-Sets, alles inklusive für 279 €/Person, Tickets gibt es hier New Years Eve Bash, Küchenparty mit Live-Cooking (vegan), Champagner und Drinks, all-inklusive für 249 €/Person, Tickets über mail@leuchtendroter.com.Silvesterparty mit zehn Gängen, Mitternachtssnack und Limoncello, 120 €, Tickets über ciao@sprezzatura-ffm.de.Fünf-Gänge-Menü mit Welcome-Drink und Getränkeflatrate, 179 €/Person, Reservierung per Mail an info@tenotwelve.de.Vier-Gänge-Silvestermenü, 129 €/Person, Reservierung bis zum 27.12. telefonisch unter 069/721882.