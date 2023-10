Wer zur Winterzeit das Schlosshotel Kronberg besuchen möchte, hat bei zahlreichen Events die Gelegenheit dazu. Von Dezember bis Neujahr findet im prunkvollen Schloss so manches kulinarisches Event statt.

Der Adventsbrunch

Das Heiligabend-Dinner

Dinner am ersten Weihnachtsfeiertag

Brunch statt Dinner am Ersten und Zweiten Weihnachtsfeiertag

Stilvoll das Jahresende feiern

Ein gutes Frühstück im neuen Jahr

Unmittelbar vor den Toren Frankfurts liegt das Schlosshotel Kronberg. Über die Region hinaus als luxuriöser Rückzugsort bekannt, erfreuen sich die Events im Schloss großer Beliebtheit. Auch in diesem Winter sind über den Jahreswechsel hinaus zahlreiche kulinarische Events im Fünf-Sterne-Hotel geplant. Alle Veranstaltungen im Überblick:An drei Adventswochenenden können sich Gäste auf ein reichhaltiges Brunchbuffet mit Klassikern und modernen Kreationen aus der Schlosshotel-Küche freuen. Von Austern über Hirschgulasch mit Preiselbeeren und Knödeln bis zu ausgewählten Desserts ist für jeden Geschmack etwas dabei.Am 24. Dezember gibt es ein festliches Sechs-Gänge-Menü, inklusive Aperitif. Chefkoch Christoph Hesse und sein Küchenteam werden Gästen an Weihnachten sowohl fleischhaltige als auch vegetarische Speisen servieren. Neben Jakobsmuscheln steht unter anderem auch Heilbutt oder Aquarello Risotto auf der Speisekarte.Auch am Tag nach Heiligabend gehen die kulinarischen Events im Schlosshotel Kronberg weiter. Der Chefkoch und sein Team werden ein Sechs-Gänge-Menü zubereiten. Inklusive Aperitif können sich die Gäste auf vegetarische aber auch Fleischgerichte freuen. Serviert wird unter anderem Entenleber mit Feige oder Trüffelpasta mit Parmesan aber auch Portwein.Wer statt einem Dinner lieber brunchen möchte, kann an beiden Weihnachtsfeiertagen im Schlosshotel Kronberg die festliche Stimmung in prunkvoller Umgebung genießen. Neben diversen Vorspeisen und Suppen gibt es zahlreiche Hauptgänge, darunter Gans aber auch Pasta und Desserts. Alle Gäste erhalten ein Aperitif, aber auch Kaffee, Saft oder Wasser wird ausgeschenkt.Silvester feiern wie die Kaiserin. Im Schlosshotel Kronberg verspricht man zum Jahreswechsel erlesene Kulinarik einschließlich farbenfroher Silvester-Sause im Schlosshotel. Die letzten Stunden des Jahres lässt sich hier mit einem Sieben-Gänge-Silvester-Dinner inklusive Aperitif ausklingen, zubereitetet von Chefkoch Christoph Hesse und seinem Team. Pünktlich um Mitternacht folgt das Feuerwerk im winterlichen Schlossgarten.Wer nach einer ausschweifenden Silvesternacht wieder die Kräfte auftanken will, sollte das Neujahr am besten gleich mit einem reichhaltigen und vitalen Frühstück beginnen. Im Schlosshotel Kronberg ist für Frühaufsteher aber auch für Langschläfer beim Brunchbuffet etwas dabei.Tickets für alle Events gibt es auf der Website , telefonisch unter 06173/3270922 oder per Mail an reservations@schlosshotel-kronberg.de