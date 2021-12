Weltklasse im Taunus

Zum zehnten Mal in Folge blickt die internationale Reisebranche nach Kronberg: Das Schlosshotel Kronberg am Rande der Ortschaft wurde erneut mit dem World Travel Award als „Germany‘s Leading Resort“ ausgezeichnet.

Alle, die von der Hektik der Großstadt genug haben und einfach mal etwas Natur brauchen, empfängt das Schlosshotel Kronberg mit offenen Armen – und ganz viel Luxus. Besonders ist das Hotel allein schon wegen seiner Historie, die im Gesamtkonzept sowie in der Gestaltung der 61 Zimmer und Suiten aufgegriffen wurde.



Am 18. November wurde das Luxusressort bereits zum zehnten Mal in Folge mit dem World Travel Award in der Kategorie „Germany's Leading Resort“ ausgezeichnet. Verliehen werden die Auszeichnungen in unterschiedlichen Kategorien von einer Jury aus Tourismusexperten, zu denen unter anderem Mitarbeiter in Reisebüros oder bei Reiseveranstaltern gehören. Die World Travel Awards gelten gemeinhin als eine der wichtigsten Auszeichnungen der internationalen Reisebranche.



Zurückzuführen sei der Erfolg des Schlosshotels auf „den persönlichen Service und die ständig wachsende Vielfalt des gerade für ein Resort so wichtigen Angebots an Gastronomie- und Freizeiteinrichtungen“, erklärt General Manager Dominik Ritz. Zu diesem Angebot zählen das Schlossrestaurant Victoria, das Restaurant Enrico d’Assia, die Bar Frederick’s und im Sommer der Biergarten sowie der angrenzende Golfplatz und das "Beauty Cottage". Hier können sich Hotelgäste bei Massagen, Body- und Face-Treatments sowie Hairstyling verwöhnen lassen oder den "In-Room-Spa" von Sokai nutzen, der direkt aufs eigene Zimmer gebucht werden kann. Zusätzlich bietet das Schlosshotel Führungen durch die historischen Räume an. Ein Abstecher nach Kronberg lohnt sich also auch für diejenigen, die am Abend wieder zur Hektik der Großstadt zurückkehren wollen.



Schlosshotel Kronberg | Hotel Frankfurt, Kronberg, Hainstraße 25, Tel. 06173/70101