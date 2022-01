Vom 14. bis 17 Januar 2022 öffnet das Schlosshotel Kronberg seine Tore ausschließlich für Bürgerinnen und Bürger aus Kronberg und Umgebung. Neben einer exklusiven Übernachtung erwartet die Gäste ein kulinarisches und kulturelles Rahmenprogramm.

Sich für eine Nacht wie eine Kaiserin oder ein König fühlen? Das geht für Bürgerinnen und Bürger aus Kronberg und Umgebung vom 14. bis 17. Januar 2022. An diesem Wochenende ist das Schlosshotel Kronberg für die lokale Bevölkerung reserviert. Im Sinne guter Nachbarschaft gibt es die Möglichkeit, vergünstigt für eine Nacht in dem historischen Luxusressort zu residieren.Neben der Übernachtung in einem der 61 Zimmer und Suiten des Hotels erwartet die Gäste ein Rahmenprogramm, das aus einer Weinprobe im hauseigenen Weingut Prinz von Hessen, einer Schlossführung sowie einem exklusiven Dinner mit Drei-Gänge-Menü im hoteleigenen Restaurant Enrico d’Assia besteht. Zusammengestellt wurde das Menü von Christoph Hesse, Küchenchef im Schlossrestaurant Victoria. Am nächsten Morgen erwartet die Gäste ein royales Frühstück.Die Übernachtung mit Rahmenprogramm ist für alle, die in Kronberg, Königstein, Falkenstein, Oberursel, Schwalbach, Bad Soden, Steinbach und Eschborn leben oder arbeiten entweder telefonisch, per Email an reservations@schlosshotel-kronberg.de oder online buchbar. Der Preis für die Übernachtung im Doppelzimmer inklusive Rahmenprogramm liegt bei 250 Euro und bei 190 Euro für die Buchung eines Einzelzimmers. Die Übernachtung in einer Suite kostet 450 Euro, wobei man die Chance hat, in der Grand Suite oder der Royal Suite zu übernachten. Zum Vergleich: Im normalen Hotelbetrieb kostet eine Übernachtung ohne besagtes Rahmenprogramm im günstigsten Doppelzimmer des Schlosshotels 225 Euro. Für die Junior Suite sind 475 Euro fällig.General Manager des Schlosshotel Kronberg Dominik Ritz freut sich bereits darauf, die Bürgerinnen und Bürger der Region zum empfangen: „Dieses Wochenende ist ein kleines Dankeschön von unserer Seite. Wir sind gespannt auf das Wiedersehen mit bekannten Gesichtern und freuen uns auf neue Begegnungen.“Salon der Royal Suite © Michael Holz