Seit Jahren begeistert Saliha Özcan als Sallys Welt Millionen Menschen mit ihren Rezepten. Auf ihrer ersten Live-Tour führt sie ihr Publikum in die Welt der Backkunst ein. Im Interview verrät sie, auf was sich ihre Frankfurter Fans freuen können.

Info

Sally's Lieblingsrezepte-Tour, 17. April, Kuppelsaal der Jahrhunderthalle Frankfurt, Tickets erhältlich über die Website.

Woher kommt Ihre Begeisterung fürs Backen?Das war schon immer meine Leidenschaft. Ich habe es von meiner Mama gelernt – bei uns wurde immer frisch gekocht und gebacken. Das hat mich geprägt, und ich liebe es einfach, mit Zutaten zu experimentieren und Menschen mit gutem Essen glücklich zu machen.Das war eigentlich gar nicht geplant. Ich wollte ursprünglich nur meinen Schülern einfache Rezepte zeigen – und dann ging es auf YouTube plötzlich durch die Decke. Heute kann ich mir nichts Schöneres vorstellen, als meine Leidenschaft mit Millionen Menschen zu teilen und sie zum Backen, Kochen und Kreativsein zu inspirieren.Ich freue mich riesig. Ich liebe den Austausch mit meiner Community. Bei Messen, Meet and Greets oder Events merke ich immer wieder, wie viel Liebe und Begeisterung meine Fans mitbringen. Die Tour ist für mich der nächste große Schritt: Ich kann meine Lieblingsrezepte, Tipps und Backtricks live zeigen und das Ganze mit viel Spaß und Überraschungen verbinden.Die Idee kam tatsächlich durch meine Community. Immer wieder wurde gefragt: „Sally, wann kann man dich mal live erleben?“ Und dann dachte ich mir: Warum nicht direkt eine eigene Show machen? Ich will die Menschen nicht nur inspirieren, sondern auch gemeinsam mit ihnen lachen, backen und kochen – und genau das passiert jetzt.Oh ja, es wird so viel zu erleben geben. Ich werde meine Lieblingsrezepte präsentieren, neue Kreationen ausprobieren und natürlich meine besten Tipps und Tricks teilen. Und es gibt jede Menge Überraschungen – jede Stadt wird ein bisschen anders sein, weil auch das Publikum mitbestimmen kann, was passiert. Also, seid gespannt!Frankfurt ist die letzte Station meiner ersten Live-Tour, das heißt, wir werden nochmal richtig Vollgas geben und gemeinsam einen unvergesslichen Abschluss feiern. Ich erwarte mir eine wahnsinnig tolle Stimmung, ganz viele fröhliche Gesichter und natürlich ganz viel Spaß am Backen und Kochen.Wenn ich an Frankfurt denke, fällt mir als Erstes die Skyline ein – so beeindruckend und ganz anders als das Leben auf dem Dorf, wo ich herkomme. Diese Mischung aus modernen Hochhäusern und historischer Architektur ist einfach einzigartig. Und natürlich denke ich sofort an den Flughafen. Für mich ist er das Tor zu spannenden Geschäftsreisen, aber auch zu unvergesslichen Familienurlauben. Jedes Mal, wenn ich dort bin, spüre ich diese besondere Reisestimmung – voller Vorfreude, Abenteuer und neuer Möglichkeiten.Ich war ja schon oft für Events in Frankfurt, ob für Kochshows, Messen oder Drehs. Vor kurzem war ich in der Festhalle beim Ball des Sports – ein wirklich besonderes Erlebnis. Es war beeindruckend, so viele inspirierende Persönlichkeiten aus Sport, Medien und Wirtschaft an einem Ort zu treffen. Die Atmosphäre in der Festhalle war einfach unglaublich.Ich kann natürlich nicht alles verraten, aber so viel sei gesagt: Frankfurt bekommt ein ganz besonderes Finale. Ich habe mir einige Überraschungen überlegt, und wer dabei ist, wird definitiv einen einzigartigen Abend erleben! Vielleicht gibt es auch eine kleine spezielle Rezeptkreation nur für diesen Abend… aber mehr sage ich noch nicht.Grüne Soße! Das ist für mich einfach das hessische Kultgericht – frisch, kräuterig und super lecker. Die Kombination aus den sieben Kräutern, cremigem Joghurt oder Schmand und dazu Salzkartoffeln mit Ei ist einfach unschlagbar. Und wenn ich in Frankfurt bin, schaue ich gerne in kleinen Cafés und Bäckereien vorbei, weil mich das immer inspiriert. Aber wenn jemand Geheimtipps hat – immer her damit, ich probiere super gerne neue Sachen aus.