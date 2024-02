Vom 22. Februar bis zum 10. März versammelt sich wieder die internationale Gastroelite im Rheingau. Unter den Köchinnen und Köchen der 27. Ausgabe des Rheingau Gourmet & Weinfestival sind in diesem Jahr auch wieder bekannte Gesichter aus Frankfurt und Rhein-Main.

Zweieinhalb Wochen lang Sterneküche, Spezialitätenmenüs, Workshops, Tastings und exklusive Raritätenweine, das gibt es nur beim Rheingau Gourmet & Wein Festival. Zur 27. Ausgabe des renommierten Feinschmecker-Events im Rheingau versammelt sich die internationale Gourmetwelt in diesem Jahr vom 22. Februar bis zum 10. März. Das Festivalzentrum ist wie immer das Hotel Kronenschlösschen in Eltville-Hattenheim, wo die meisten der insgesamt 61 Veranstaltungen stattfinden.Bei den Events kochen wieder rund 50 Spitzenköchinnen und -köche aus aller Welt. Mit dabei sind auch bekannte Gesichter aus Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet, unter anderem Michael Kammermeier aus der Ente (*) in Wiesbaden sowie Masaru Oae aus dem Masa Japanese Cuisine (*) und Jochim Busch aus dem Gustav (**) in Frankfurt. Bei der Veranstaltung „Unsere Weinlieblinge des Jahres 2023“ wird Busch ein Fünf-Gänge-Menü servieren. Dazu präsentiert das Festival die von der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gekürten „Weinlieblinge des Jahres“, vorgestellt von den jeweiligen Winzerinnen und Winzern.Neben den Lunch- und Dinner-Veranstaltungen finden auch Workshops und Tastings statt. Mit dem Teehaus Ronnefeldt gibt es am 4. März zum Beispiel einen Workshop mit Verkostung verschiedener Sorten oder ein exklusives Masterclass-Tasting der Tropfen des spanischen Weinguts Clos Mogador am 9. März. Highlights für Weinkennerinnen und -kenner sind die Raritätendinner mit seltenen Schätze der Weinwelt sowie die Versteigerung verschiedener VDP-Weine im Laiendormitorium Kloster Eberbach.Das vollständige Programm und Tickets gibt es auf www.rheingau-gourmet-festival.de