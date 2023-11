Rezepte für Weihnachten

Noch keine Idee, was es an Weihnachten zu essen geben soll? Kein Problem! Wir haben an die Küchentüren von acht Top-Adressen aus dem aktuellen FRANKFURT GEHT AUS! geklopft und nach Rezepten für das diesjährige Festtagsmenü inklusive Drinks gefragt.

Egal, ob Karpfen blau oder Grünkohl, Bockwurst mit Kartoffelsalat oder aufwendiges Fünf-Gänge-Menü mit Trüffel satt und Weinbegleitung: In puncto Festtagsessen pflegen wir alle unsere ganz eigenen Traditionen. Spätestens dann, wenn im Spätsommer die ersten Lebkuchen und Spekulatius im Supermarktregal auf überambitionierte Weihnachtsfans warten, wird auch in der Gastro-Redaktion diskutiert, was wo wie mit wem und wann auf den Tisch gehört. Am Ende landen wir immer bei der gleichen Frage: Was gibt’s dieses Jahr?In guter Tradition haben wir deshalb auch in diesem Jahr wieder an die Küchentüren von einigen unserer Top-Adressen im aktuellen FRANKFURT GEHT AUS! geklopft und nach Rezepten für ein perfektes Drei-Gänge-Festtagsmenü gefragt. Herausgekommen sind acht Rezepte für ein Drei-Gänge-Menü (vegan und nicht-vegan) inklusive passender Drinks. Alle Rezepte gibt es als praktisches E-Kochbuch . Neben den diesjährigen Rezepten sind auf der Website auch die Sammlungen der vergangenen Jahre 2020, 2021 und 2022 zu finden. Also dann: Menü zusammenstellen, einkaufen gehen, Schürze an – und los geht’s!