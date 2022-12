Pop-up im You, me & the Benjamins

Bratapfel Gin Tonic und Ginger Bread Mule

Es wird weihnachtlich im You, me & the Benjamins. Bis zum 23. Dezember servieren die vielfach prämierten Gast-Bartendern, Sven Riebel und Thomas Lang, beim „Donner & Dasher“-Pop-up weihnachtliche Drinkkreationen.

Von wegen stille Nacht: Bis zum 23. Dezember sind die beiden Bartender Sven Riebel und Thomas Lang im You, me & the Benjamins zu Gast und veranstalten mit Elaine’s World das Pop-up Donner & Dasher. „Wir haben die Location auf Weihnachten getrimmt“, verrät Lang. Dabei trifft kitschige Weihnachtsdeko nach amerikanischem Vorbild auf die erstklassigen Drinks der beiden Bar-Profis.



Die Dinks haben es in sich: Ob Bratapfel Gin Tonic, gebrannte Mandel Mai Tai, Gingerbread Mule oder der Espresso Donnatini, in den Shakern von Riebel und Lang wird es weihnachtlich. Auch warme Optionen stehen zur Auswahl, zum Beispiel der Signature Irish Coffee mit Tonkabohnenschaum. Dazu werden vegane Sandwiches und Maronensuppe serviert.



Für Stimmung hingegen sorgt ein abwechslungsreiches Musikprogramm: Unter der Woche gibt es „Funky Christmas Tunes“, freitags steht Hip-Hop auf dem Programm und samstags darf zu Elektro getanzt werden. Los geht es von Dienstag bis Sonntag jeweils ab 17 Uhr.



Donner & Dasher – The Christmas Pop-up, Bahnhofsviertel, Mainzer Landstraße 1, Tel. 069/348687346, Di-So ab 17 Uhr