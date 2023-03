Natur im Glas: Auf dem Obsthof am Steinberg legt Andreas Schneider den Fokus auf sortenreinen und biologisch-hergestellten Naturapfelwein und das seit 30 Jahren. Zum Jubiläum holt der Obstbauer am 2. April seine besten Tropfen für eine Naturweinprobe hervor.

Im Supermarktregal sind alte Apfelsorten kaum noch zu finden. Beim Obsthof am Steinberg wächst jedoch fast nichts anderes. „Wir haben 135 Sorten, davon sind 90 Prozent historisch“, sagt Inhaber Andreas Schneider. Aus den Apfelsorten keltert er unter anderem sortenreine Jahrgangs- und Naturapfelweine.Das Interesse für historische Apfelsorten entwickelte Schneider während seiner Ausbildung zum Obstbauer. Während dieser Zeit kam er hauptsächlich mit modernen Sorten in Kontakt und lernte dann über befreundete Obstbauern nach und nach alte Apfelsorten kennen. Als er 1993 den Obst- und Gemüsehof seiner Eltern übernahm, legte er den Fokus auf historische Apfelsorten. Doch das brauchte Zeit. „Seit 1997 haben wir historische Sorten im größeren Stil aufgepflanzt und dann braucht es nochmal 10 bis 15 Jahre bis die Bäume Äpfel tragen“, erklärt Schneider.Das Besondere an den historischen Apfelsorten im Gegensatz zu den modernen, seien die vielfältigen Aromen. „Mich hat fasziniert, die Vielfalt des Apfels herauszuarbeiten und diese einzigartigen Aromen erlebbar zu machen und vor allem diese alten Sorten zu erhalten“, sagt er. Genau wie beim Wein aus Trauben dürfe auch beim Apfelwein Hefen und Schwefel zugesetzt werden, die dem Stöffche in der Vergangenheit den Ruf eingebracht haben, nicht sehr bekömmlich zu sein. Das ist auf dem Obsthof am Steinberg anders. Schneider lässt Hefen, Schwefel sowie sonstige Zusätze weg und seit 1994 ist die gesamte Produktion bio. Ganz nach dem Motto „I press it my way”, entscheidet Schneider selbst, mit welchen Sorten er seine Obstwiesen bestückt und was am Ende ins Glas kommt.In diesem Jahr steht ein ganz besonderes Jubiläum an. „2023 ist mein 30. Apfelweinjahrgang und der beginnt mit der Blüte. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir auch zur Blüte eine Naturweinprobe“, sagt Schneider. Beim Event am 2. April werden sieben sortenreine Apfelweine aus unterschiedlichen Jahrgängen probiert, zum Beispiel aus 2018, dem ältesten Jahrgang, den Schneider momentan abfüllt. Bei der Verkostung mit anschließender Bio-Vesper wird nochmal genauer auf einzelne Sorten geschaut und die erschmeckten Aromen mit Hintergrundinfos von Schneider ergänzt: „Ich erzähle ganz viel zu den historischen Apfelsorten und gehe auf alle Fragen ein, die sich ergeben.“ Das Besondere bei der Probe sei auch, dass Weine verkostet werden, die es nicht zu kaufen gibt, erklärt Schneider: „So kann man mal probieren, wie eine Ananasrenette schmeckt, wenn sie als Naturwein ausgebaut wurde.“