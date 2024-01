30 Jahre Bio – Obsthof am Steinberg feiert Jubiläum

Dreißig Jahre biologischer Anbau auf Frankfurter Stadtgebiet, das muss gefeiert werden. Der Obsthof am Steinberg lädt zur Jubiläumsfeier am 13. Januar mit Live-Musik, einem bunten kulinarischen Angebot und Vergünstigungen auf das gesamte Sortiment.