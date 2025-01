Menüs, Tastings, Party

Kulinarische Hochleistungen und internationale Gastköche treffen bei der 28. Ausgabe des Gourmetfestivals aufeinander. Vom 20. Februar bis 9. März finden mehr als zahlreiche Events im Kronenschlösschen und anderen Locations im Rheingau statt.

Im Februar ist es wieder so weit. Die internationale Gourmetwelt trifft sich bei Spezialitätenmenüs, Workshops, Tastings und exklusiven Raritätenweinen zum 28. Rheingau Gourmet & Wein Festiva l. Vom 20. Februar bis 9. März finden mehr als 55 Events statt. Das Festivalzentrum ist wie immer das Hotel Kronenschlösschen in Eltville-Hattenheim, aber auch im Schloss VAUX, der Georg Müller Stiftung und im Kloster Eberbach gibt es Veranstaltungen.Im Mittelpunkt des Festivals stehen die über 50 Gastköchinnen und -köche aus dem internationalen Ausland. Auf Fine-Dining- und Sterneniveau servieren sie extravagante Menüs, immer in Kombination mit besonderen Weinen. Mit dabei sind auch bekannte Gesichter aus Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet, unter anderem: Michael Kammermeier aus der Ente (*) in Wiesbaden, Masaru Oae aus dem Masa Japanese Cuisine (*) und Jochim Busch, der bis Juli 2024 im Gustav (**) in Frankfurt kochte.Neben den Lunch- und Dinner-Veranstaltungen finden auch Workshops und Tastings statt. Highlights sind vor allem die Versteigerung verschiedener VDP-Weine am 8. März und verschiedene Raritätendinner mit der Verkostung von Schätzen aus der Weinwelt. Wer sich zwischen den ganzen Events nicht entscheiden kann, ist mit der Welcome Party am 20. Februar im Kloster Eberbach bestens beraten. Neben Live-Cooking-Stationen und Weinständen gibt es auch Live-Musik. Mit der Farwell Party am 9. März findet das Festival tradtionell ein Ende. Tickets gibt es unter www.rheingau-gourmet-festival.de