Eigentlich stand das nächste Craft Festival in Frankfurt erst im September 2025 an. Doch weil man nicht solange warten wollte, war Spontanität gefragt: Am 15. und 16. findet das Event in der Eventlocation Massif Arts statt.

Unkonventionell und unabhängig

Info

Massif Craft, Nordend, Eschersheimer Landstraße 28, 15. November von 18-24 Uhr, 16. November, 14 bis 24 Uhr, Tickets gibt es auf der Festival-Website

Jedes Frühjahr veranstaltet das naïv in der Fahrgasse das Craft Festival auf dem Uni-Campus Westend und bringt so Craftbier-Brauereien aus aller Welt nach Frankfurt. Doch aufgrund eines Terminfehlers kann die Craft nicht wie gewohnt im Frühjahr, sondern erst im Herbst nächsten Jahres an ihrem üblichen Veranstaltungsort stattfinden. Aber warum so lange warten, wenn es auch früher geht? Die naïv-Betreiber haben sich daher mit dem Massif Arts und Betreiber Florian Joeckel zusammengetan. In der farbenfrohen Eventlocation in der Eschersheimer Landstraße 28 wird eine kleine, aber feine Ausgabe des Festivals am 15. und 16. November stattfinden.Im Gegensatz zur regulären Craft, bei der mit über 50 Ausstellern zu rechnen ist, fällt das Festival diesen Monat kleiner aus. Dennoch sind auch diesmal erstklassige deutsche Craftbier- Brauereien wie FrauGruber, Atelier Vrai und die Schwarze Rose vertreten. Auch internationale Hersteller aus Polen, Schweden und den Niederlanden sind zu Gast in Frankfurt. Neben Bier finden Gäste auf der CRAFT auch Wein, Spirituosen und Streetfood.Nächstes Jahr feiert das Festival sein 10-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums findet es sowohl im Frühjahr als auch im Herbst statt. Am 21. und 22. März öffnet die Halle 45 in Mainz ihre Tore, während sie am 5. und 6. September wie gewohnt auf dem Gelände der Goehte-Uni im Frankfurter Westend stattfindet.Für lokale Kleinbrauereien ist die CRAFT die perfekte Gelegenheit, neue Kundschaft für ihr Angebot zu begeistern und außerhalb ihres Umkreises bekannt zu werden. Im Vergleich zum internationalen Markt zählt Craftbier in Deutschland nämlich noch nicht zum Standard. Eher als Kreativbiere zu interpretieren, zeichnen sich die Sorten durch unkonventionelle, manchmal fruchtige Geschmacksrichtungen aus und sind nicht mit beispielsweise Pils zu betiteln. Den Veranstaltern sei in erster Linie wichtig, mit ihrem Festival unabhängige Brauereibetriebe und die Craftbier-Szene zu unterstützen und einen Ort für entspanntes Beisammensein zu schaffen.