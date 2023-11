Luxushotel in Königstein

Patrick Bittner übernimmt die kulinarische Leitung der Villa Rothschild. Zuvor zeichnete er über 20 Jahre für die Küche im ehemaligen Frankfurter Sternerestaurant Français verantwortlich.

Patrick Bittner wird neuer Küchenchef in der Villa Rothschild in Königstein. Nach der Wiedereröffnung im Mai dieses Jahres wird er ab März 2024 in dem Luxushotel für den gesamten kulinarischen Bereich verantwortlich sein. „Ich gehe ein bisschen aus meiner Komfortzone raus und entwickle meinen Horizont weiter“, sagt Bittner.Zuvor war Bittner 22 Jahre Küchenchef im Restaurant Français, bevor das Sternerestaurant nach der Sommerpause im vergangenen Jahr nicht wieder öffnete. „Ich habe danach ein Sabbatical gemacht und in Küchen von Freunden reingeschaut, um so ein bisschen am Puls der Zeit zu bleiben“, betont Bittner. Zudem habe er viele Länder bereist und so neue Ideen gesammelt, die er künftig auch einbringen wolle.Für seine neue Station sei ihm wichtig gewesen, im Rhein-Main-Gebiet zu bleiben und etwas zu finden, das zu ihm passt. Zu Villa Rothschild sei er schließlich gekommen, weil er seit vielen Jahren Kontakt zu Lars Leyendecker, dem Director of Business Development & Communications der Villa Rothschild, habe. „Das Klassische spielt mir von der Küchenrichtung her in die Karten und die Villa Rothschild ist wie ich es mag, klassisch aber nicht angestaubt“, sagt Bittner.Seinem Küchenstil bleibt er dabei treu: „Meine Basis wird natürlich immer die leicht interpretierte französische Küche sein und da werde ich auch gar nicht groß am Fundament rütteln.“ Gleichzeitig will er aber auch Spielraum lassen, um neue Dinge auszuprobieren. Für Leyendecker ist das „ein perfect match“. „Es braucht eben jemanden, der sich sehr gut auskennt und auch bereit ist, neue Wege zu gehen“, betont er. Bittner sei dafür genau der Richtige.