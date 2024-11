Luxushotel im Taunus

Führungswechsel in der Schlossküche. Gil Heinzelmann trägt nun die Verantwortung für das gesamte gastronomische Angebot.

Info

Schlosshotel Kronberg, Kronberg, Hainstraße 25, Tel. +49 6173 701-01, schlosshotel-kronberg.com

Das Schlosshotel Kronberg im Taunus ist für seine für seine Fine-Dining-Küche bekannt. Mit Gil Heinzelmann hat das 5-Sterne-Hotel nun einen neuen Küchenchef gefunden, der für das gesamte gastronomische Angebot verantwortlich ist.Der 40-Jährige ist im Hause kein Unbekannter: Als Executive Sous Chef war er bereits in der Küche tätig und verantwortet ab sofort neben dem à la carte Geschäft in den beiden Restaurants Victoria und Enrico d’Assia auch private Veranstaltungen, saisonale Events und den Betrieb des Wintercottage in der kalten Jahreszeit vor dem Schloss.Heinzelmann kann auf einen langjährigen Karriereweg zurückblicken: Nach seiner Kochausbildung war er als Demichef de Cuisine im Resort Sonnenalp in Ofterschwang tätig, bis er sich 2013 für einen Wechsel in das Grandhotel Hessischer Hof in Frankfurt entschied. Dort stieg er bis zum Junior Sous Chef auf. In dieser Position wechselte er 2017 ins Kempinski Falkenstein Grand in Königsstein. Zwei Jahre später kam er ins Schlosshotel Kronberg. In seiner neuen Rolle als Küchenchef ist für Gil Heinzelmann eine wertschätzende und kreative Zusammenarbeit mit seinen Kollegen und Auszubildenden wichtig.Gil Heinzelmann ist neuer Küchenchef im Schlosshotel Kronberg © Hessische HausstiftungAuch der General Manager des Hotels, Dominik Ritz, lobt den neuen Küchenchef: „Herr Heinzelmann kennt die Abläufe in der Küche des Schlosshotels wie kein zweiter und war unsere absolute Wunschlösung für den vakanten Posten des neuen Küchenchefs. Er ist sehr fleißig, in hohem Maße teamorientiert und fachlich außergewöhnlich kompetent – alles Eigenschaften, die für die Verantwortung des kompletten gastronomischen Angebots unseres Hauses von unschätzbarem Wert sind."Gäste aus aller Welt erfreuen sich an den verschiedenen saisonalen Sonderevents des Luxushotels. Im Herbst gibt es neben der Küchenparty am 2. November das Wildwochenende am 15. und 16. November, während im Dezember ein Heiligabenddinner und der Weihnachtsbrunch auf dem Plan stehen. Zudem gibt es traditionsreiche Veranstaltungen wie den English Afternoon Tea mit britischen Klassikern, wöchentlich von donnerstags bis sonntags.